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موسكو ومينسك تمددان الاتفاقات بشأن وجود منشأتين عسكريتين روسيتين في بيلاروسيا

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موسكو ومينسك تمددان الاتفاقات بشأن وجود منشأتين عسكريتين روسيتين في بيلاروسيا موسكو ومينسك تمددان الاتفاقات بشأن وجود منشأتين عسكريتين روسيتين في بيلاروسيا

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وقع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، الأربعاء، على اتفاقيات بشأن تمديد وجود منشأتين عسكريتين روسيتين في بيلاروسيا.

وحسب وكالة تاس الروسية، قال شويجو: «وقعنا أنا ونظيري البيلاروسي على صياغات اليوم بشأن إطالة أمد تنفيذ الاتفاقات الخاصة بوجود منشأتين عسكريتين روسيتين في بيلاروسيا.> أحدهما هو مركز إنذار الهجوم الصاروخي في بارانافيشي، والآخر مركز الاتصالات اللاسلكية للبحرية في فيليكا».

وتم التوقيع على الصياغات في اجتماع مشترك لوزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية في موسكو.

وقال شويجو: «نتائج اجتماع اليوم أكدت مرة أخرى إجماع نهج وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية للتعاون في مجال الدفاع، وعزمنا على معالجة المهام العملية المتمثلة في الحفاظ على الأمن العسكري لدولة الاتحاد».

المصرى اليوم

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