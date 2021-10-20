موسكو ومينسك تمددان الاتفاقات بشأن وجود منشأتين عسكريتين روسيتين في بيلاروسيا

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وقع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، الأربعاء، على اتفاقيات بشأن تمديد وجود منشأتين عسكريتين روسيتين في بيلاروسيا.

وحسب وكالة تاس الروسية، قال شويجو: «وقعنا أنا ونظيري البيلاروسي على صياغات اليوم بشأن إطالة أمد تنفيذ الاتفاقات الخاصة بوجود منشأتين عسكريتين روسيتين في بيلاروسيا.> أحدهما هو مركز إنذار الهجوم الصاروخي في بارانافيشي، والآخر مركز الاتصالات اللاسلكية للبحرية في فيليكا».

وتم التوقيع على الصياغات في اجتماع مشترك لوزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية في موسكو.

وقال شويجو: «نتائج اجتماع اليوم أكدت مرة أخرى إجماع نهج وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية للتعاون في مجال الدفاع، وعزمنا على معالجة المهام العملية المتمثلة في الحفاظ على الأمن العسكري لدولة الاتحاد».