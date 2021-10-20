في زحمة الفساتين..المُحجبات يسحبن بساط «التريند» من نجمات الجونة السينمائي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تتنافس النجمات كل عام في مهرجان الجونة السينمائي على خطف الأنظار بإطلالتهن المميزة على السجادة الحمراء، لتتصدرن مواقع التواصل الاجتماعي حتى وإن كلفهن بعض الجرأة في تلك الإطلالات، ورغم أن هذا العام كان مليئاً بالإطلالات الملفتة والجريئة، إلا أن ظهور بعض المحجبات على السجادة الحمراء حاز على نصيب الأسد من تداول رواد السوشيال ميديا.



ولفتت إحدى ضيفات المهرجان انتباه الحضور بحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة بظهورها بالحجاب على فستان سواريه، مما أثار تعجبهم بسبب أن هذا الأمر نادرا ما يحدث بالمهرجانات الدولية عامة، وبمهرجان الجونة بشكل خاص، حتى أن بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي شككوا في صحة هذه الصورة، مشيرين أنها «فوتو شوب».

وبالبحث عن الضيفة «المحجبة» اتضح أنها نادين سمرة مدير عام منصة «وياك»، التي أطلقت عام 2017، وتميزت بإطلالتها ومشاركتها في عدد من فعاليات المهرجان.

فتيات منى زكي

ولم تكن نادين سمرة هي المحجبة الوحيدة التي ظهرت هذا العام بمهرجان الجونة، ولكن تصدر بعض الفتيات «المجبات» محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالات جذابة، حيث تواجدن على السجادة الحمراء برفقة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والفنانة منى زكي، ومؤسس مهرجان الجونة المهندس سميح ساويرس.

والفتيات هن صناع فيلم «بداية الخيط» للمخرجة ريم أسامة وزوجها مدير التصوير أحمد هيمن، والفيلم فيه رصد لقصص فتيات مصر المحرومات من حقوقهن في الطفولة والتعليم، والذي يحظى إهتمام كبير من المجلس القومي للمرآة، وهو من إنتاج مبادرة «نورة»، والتي أطلقت الإثنين ، بحضور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والفنانة منى زكي باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة لـ «يونيسيف»، والتي يجرى تدشينها باسم يونيسيف مصر، كما حضر المهندس سميح ساويرس وبعض سفراء اليونيسيف وبعض الشباب المشاركين في المبادرة.