بيليه يدعو عشاقه للاحتفال بمناسبة حزينة: «كل يوم أقترب من المرمى»

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دعا أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي أجرى مؤخرا جراحة لاستئصال ورم، عشاقه اليوم الأربعاء، إلى بدء الاحتفاء بمسيرته لأنه «يقترب أكثر من المرمى».

وكتب على تويتر تغريدة نشرتها وكالة رويترز: أدعوكم للاستعداد للاحتفال معي، لأنه بنهاية كل يوم أقترب أكثر من المرمى، في إشارة على ما يبدو لتقدمه في السن وحالته الصحية المتدهورة.

ولم يكشف بيليه عن أي تفاصيل لكن لاعب منتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس السابق والذي سيكمل 81 عاما في 23 أكتوبرفي حالة صحية سيئة منذ فترة.

ويخضع الآن للعلاج الكيماوي بعد إزالة الورم في سبتمبرالماضى، وخلال مسيرته الحافلة مع منتخب البرازيل وعلى مستوى الأندية مع سانتوس ونيويورك كوزموس ولسنوات طويلة بعدها، اعتبر كثيرون بيليه أعظم من أنجبت ملاعب كرة القدم على مر العصور.

ونازعه مارادونا وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وغيرهم هذا الحب الجارف بعدها، لكن يبقى اسم المهاجم البرازيلي محفورا في قلوب عشاق اللعبة، ولا يزال بيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات.