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علق عمرو الدردير، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بإلغاء عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقرر مركز التسوية والتحكيم اليوم الأربعاء، إلغاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بايقاف شيكابالا 8 مباريات وتغريمه 250 الف جنيه.

وقال عمرو الدردير في تصريحات إذاعية: «قرار مركز التسوية والتحكيم تاريخي، خاصة إن اللاعب لم يتم التحقيق معه قبل اتخاذ العقوبة»، مضيفًا: «أعلم أن اتحاد الكرة لا يعترف بمركز التسوية والتحكيم، ويعتبر القرار والعدم سواء، ولا اعتراف سوى بقرارات المحكمة الرياضية الدولية».

وأضاف: «يجب على اتحاد الكرة أن يتعامل مع شيكابالا، مثلما فعل مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بتخفيف عقوبة إيقافه في الموسم الماضي من 4 مباريات إلى مباراة واحدة، ليشارك في كأس العالم للأندية».

وتابع: «الزمالك يسير في جميع الطرق القانونية من أجل الحصول على حقوقه، وعلى اتحاد الكرة أن يحترم الأحكام جيدا، ويتعامل بمبدأ واحد مع الجميع».