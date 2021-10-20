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محافظ القليوبية يتفقد ممشى نهر النيل في بنها (صور)

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محافظ القليوبية يتفقد ممشى نهر النيل في بنها (صور) محافظ القليوبية يتفقد ممشى نهر النيل في بنها (صور)

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ممشي نهر النيل في المنطقة أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بعد الإنتهاء منه.

ووجه المحافظ، بحسب بيان صحفي، الأربعاء، بمتابعة أعمال النظافة المستمرة وعمل الصيانة الدورية له مناشدا المواطنين بالحفاظ عليه وعدم إلقاء القمامة على الأرض مشيرا أن المحافظة تسعى دائما لخلق بيئة حضارية ومتنفس للمواطنين ويجب على المترددين عليه الحفاظ عليه ليبقي في أبهى صورة ووجهة لعاصمة المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم فرض غرامات على أي مواطن يلقي القمامة خارج الصناديق المخصصة أو يتسبب في إتلاف أي مشتملات بالممشى.

وأكد المحافظ أن المحافظة تستعد لطرح الممشي أمام الشباب لعمل مشروعات عربات الطعام وعربات المشروبات مع التأكيد أن الممشى ملك لجميع المواطنين ومفتوح أمامهم ليكون متنفسا لجميع المترددين على مدينة بنها من المحافظة وخارجها.

محافظ القليوبية يتفقد ممشي نهر النيل بنها
محافظ القليوبية يتفقد ممشي نهر النيل بنها

المصرى اليوم

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