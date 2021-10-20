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الحرارة تصل لـ19 والأمطار مستمرة.. حالة الطقس غداً الخميس إلى الثلاثاء 26 أكتوبر

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الحرارة تصل لـ19 والأمطار مستمرة.. حالة الطقس غداً الخميس إلى الثلاثاء 26 أكتوبر الحرارة تصل لـ19 والأمطار مستمرة.. حالة الطقس غداً الخميس إلى الثلاثاء 26 أكتوبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة غداً الخميس 21 أكتوبر إلى الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة غداً الخميس ويوم الجمعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% تقريباً.

ويكون الطقس مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الخميس 21 أكتوبر إلى الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة الخميس 21 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 301 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 22 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 23 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 23 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 24 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 22 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 25 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 22 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 26 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الخميس 21 أكتوبر إلى الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

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المصرى اليوم

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