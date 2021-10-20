اجتماع موسع لمحافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء (تفاصيل)

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع الهامة ومنها (أعمال النظافة، الإشغالات، الإزالات، حرق قش الأرز ومراجعة الإنارة العامة)، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد. ‎

بدأ الاجتماع بمناقشة أعمال النظافة بالقري والمدن والأحياء، التعاقد مع المحلات على النظافة ومتابعة حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية والقمامة وضرورة تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف الحملات المرورية وكذا حملات الإشغالات لظبط الشارع، ذلك إلى جانب عدم السماح بإقامة الأسواق في الشوارع الرئيسية، مشدداً على مراجعة حالة كشافات وعواميد الإنارة على الطرق الرئيسية والداخلية وسرعة إصلاح التالف منها، ذلك بالإضافة إلى تجديد بوابات مداخل المدن والقرى مع طرح أعمال رد الشئ لأصله.

وفي سياق متصل، تم مناقشة موضوعات أخرى منها «وضع تصور للإعلانات التي سوف يتم طرحها بالمراكز والمدن والأحياء، السماح بتواجد عربات الطعام المتنقلة طبقاً للوائح والقوانين والتشديد على تحصيل المديونيات المتأخرة من كافة الجهات.

وواصل المحافظ اجتماعه بمناقشة محاكاة مواجهة الأمطار بكل من (طنطا، المحلة الكبرى وكفر الزيات)، ذلك إلى جانب الاستعدادات المستمرة للتدريب العملي المشترك، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أعمال التطعيم للعاملين ب (المصالح الحكومية، المحلات والمطاعم ) ضد فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وسلامة جميع المواطنين.

وفيما يخص الإزالات، شدد الدكتور رحمي على إزالة كافة المباني المخالفة والتي لم صدر لها قرار إزالة إلى جانب حصر كافة قرارات الإزالة للمباني الآيلة للسقوط التي لم تنفذ بعد والتي تشكل خطراً داهماً على حياة المواطنين، كما وجه المحافظ بالإسراع من إنهاء إجراءات فحص (طلبات التصالح، طلبات إدخال المرافق وطلبات استئناف الأعمال) تسهيلاً على المواطنين.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة حصر أراضي أملاك الدولة والولايات الأخرى لتوفير أماكن لإقامة المشروعات، المحلات غير المرخصة، مراكز الدروس الخصوصية ومخالفات التعدي على أملاك الري.