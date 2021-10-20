أخبار عاجلة

وزراء يقحمون لبنان في أزمات دبلوماسية مع السعودية عبر تصريحات غير مسؤولية -
الطيران المدني السوداني: تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم -
معرض "الأجهزة الطبية المبتكرة" على أرض جامعة الملك سعود بشراكة مع "الغذاء والدواء" -
بيع 4 صقور بـ 339 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني -
النصر يفتح ملف الفيحاء .. والمدرب يفرض 90 دقيقة تدريب -
هل هناك خطر من المُفترسات؟ -
مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 13 في هجوم داعشي شرق العراق -
المدينة المنورة.. عبث الشركات يهدِّد باغتيال الأشجار البرية -
السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض -
علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اجتماع موسع لمحافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء (تفاصيل)

Print
اجتماع موسع لمحافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء (تفاصيل) اجتماع موسع لمحافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع الهامة ومنها (أعمال النظافة، الإشغالات، الإزالات، حرق قش الأرز ومراجعة الإنارة العامة)، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد. ‎

بدأ الاجتماع بمناقشة أعمال النظافة بالقري والمدن والأحياء، التعاقد مع المحلات على النظافة ومتابعة حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية والقمامة وضرورة تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف الحملات المرورية وكذا حملات الإشغالات لظبط الشارع، ذلك إلى جانب عدم السماح بإقامة الأسواق في الشوارع الرئيسية، مشدداً على مراجعة حالة كشافات وعواميد الإنارة على الطرق الرئيسية والداخلية وسرعة إصلاح التالف منها، ذلك بالإضافة إلى تجديد بوابات مداخل المدن والقرى مع طرح أعمال رد الشئ لأصله.

وفي سياق متصل، تم مناقشة موضوعات أخرى منها «وضع تصور للإعلانات التي سوف يتم طرحها بالمراكز والمدن والأحياء، السماح بتواجد عربات الطعام المتنقلة طبقاً للوائح والقوانين والتشديد على تحصيل المديونيات المتأخرة من كافة الجهات.

وواصل المحافظ اجتماعه بمناقشة محاكاة مواجهة الأمطار بكل من (طنطا، المحلة الكبرى وكفر الزيات)، ذلك إلى جانب الاستعدادات المستمرة للتدريب العملي المشترك، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أعمال التطعيم للعاملين ب (المصالح الحكومية، المحلات والمطاعم ) ضد المستجد حرصاً على صحة وسلامة جميع المواطنين.

وفيما يخص الإزالات، شدد الدكتور رحمي على إزالة كافة المباني المخالفة والتي لم صدر لها قرار إزالة إلى جانب حصر كافة قرارات الإزالة للمباني الآيلة للسقوط التي لم تنفذ بعد والتي تشكل خطراً داهماً على حياة المواطنين، كما وجه المحافظ بالإسراع من إنهاء إجراءات فحص (طلبات التصالح، طلبات إدخال المرافق وطلبات استئناف الأعمال) تسهيلاً على المواطنين.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة حصر أراضي أملاك الدولة والولايات الأخرى لتوفير أماكن لإقامة المشروعات، المحلات غير المرخصة، مراكز الدروس الخصوصية ومخالفات التعدي على أملاك الري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العراق يسجل 1429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 1429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 425 إصابة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 425 إصابة بفيروس كورونا

كوريا الشمالية خالية من فيروس كورونا

كوريا الشمالية خالية من فيروس كورونا

الأردن يسجل 1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا