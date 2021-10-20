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نقيب المأذونين يطالب برفع سن الزواج للذكور دون الإناث

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نقيب المأذونين يطالب برفع سن الزواج للذكور دون الإناث نقيب المأذونين يطالب برفع سن الزواج للذكور دون الإناث

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قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه مع رفع سن الزواج ولكن للذكور دون الإناث، موضحًا أن عمر الـ18 سنة بالنسبة للذكور لا يسمح له بتحمل المسؤولية بخلاف الفتيات خاصةً في الريف.

أضاف «عامر»، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في » على قناة «mbc مصر»، أمس الثلاثاء، أن سن الثامنة عشر بالنسبة لزواج البنت هو مناسب، لأنه في هذا العمر تكون الفتيات قد تعلمن إلى حد ما كيفية إدارة المنزل خاصةً في الريف، وهذا بخلاف الذكور الذين لا يستطيعون إدارة منزل في هذا العمر.

وأوضح أن «الشاب في عمر الثامنة عشر ليس له توقيع من الناحية القانونية لأنه لم يبلغ سن الرشد بعد وعو عمر الـ21 عاما، وبالتالي كيف يحاسب عندما يمضي على قائمة المنقولات أو ما شابه».

وطالب نقيب المأذونين مجلس النواب بإصدار تشريع بتجريم الزواج قبل السن القانوني، وليس تجريم توثيق عقد الزواج فقد في هذه الحالة.

المصرى اليوم

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