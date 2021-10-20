تأجيل محاكمة مجدى راسخ وآخرين في الاخلال ببنود اتفاقية «الغاز الطبيعى»ل21 ديسمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مجدى راسخ وأخرين في اتهامهم بالاخلال ببنود اتفاقية «الغاز الطبيعى» مع شركة «ناشيونال جاس»، صاحبة امتياز توصيل الغاز لمحافظة الشرقية، والتى كان يترأس مجلس إدارتها «مجدي راسخ»، صهر «علاء مبارك»، لجلسة 21 ديسمبر المقبل

وكشفت التحقيقات بانهم أخلوا ببنود العقد وبطلان الاتفاقية، لأنها وُقعَت عام 1999 مع الهيئة العامة للبترول، ومجدى راسخ، صهر علاء مبارك، بصفته الشخصية، قبل تأسيس الشركة، إلى جانب قيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة، ولم تقم بتوصيل الغاز لهم، رغم تقاضيها مليار جنيه دعمًا من الدولة، إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.