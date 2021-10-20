أخبار عاجلة

وزراء يقحمون لبنان في أزمات دبلوماسية مع السعودية عبر تصريحات غير مسؤولية -
الطيران المدني السوداني: تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم -
معرض "الأجهزة الطبية المبتكرة" على أرض جامعة الملك سعود بشراكة مع "الغذاء والدواء" -
بيع 4 صقور بـ 339 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني -
النصر يفتح ملف الفيحاء .. والمدرب يفرض 90 دقيقة تدريب -
هل هناك خطر من المُفترسات؟ -
مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 13 في هجوم داعشي شرق العراق -
المدينة المنورة.. عبث الشركات يهدِّد باغتيال الأشجار البرية -
السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض -
علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تأجيل محاكمة مجدى راسخ وآخرين في الاخلال ببنود اتفاقية «الغاز الطبيعى»ل21 ديسمبر

Print
تأجيل محاكمة مجدى راسخ وآخرين في الاخلال ببنود اتفاقية «الغاز الطبيعى»ل21 ديسمبر تأجيل محاكمة مجدى راسخ وآخرين في الاخلال ببنود اتفاقية «الغاز الطبيعى»ل21 ديسمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مجدى راسخ وأخرين في اتهامهم بالاخلال ببنود اتفاقية «الغاز الطبيعى» مع شركة «ناشيونال جاس»، صاحبة امتياز توصيل الغاز لمحافظة الشرقية، والتى كان يترأس مجلس إدارتها «مجدي راسخ»، صهر «علاء مبارك»، لجلسة 21 ديسمبر المقبل
وكشفت التحقيقات بانهم أخلوا ببنود العقد وبطلان الاتفاقية، لأنها وُقعَت عام 1999 مع الهيئة العامة للبترول، ومجدى راسخ، صهر علاء مبارك، بصفته الشخصية، قبل تأسيس الشركة، إلى جانب قيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة، ولم تقم بتوصيل الغاز لهم، رغم تقاضيها مليار جنيه دعمًا من الدولة، إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق

علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق

وزير الرياضة يشارك في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية

وزير الرياضة يشارك في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية

ممنوع الراحة فى الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة فيوتشر

ممنوع الراحة فى الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة فيوتشر

وائل القباني: ضربة جزاء الزمالك أمام انبي مشكوك فيها

وائل القباني: ضربة جزاء الزمالك أمام انبي مشكوك فيها