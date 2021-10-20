استشهاد الأسير السوري المحرر مدحت الصالح بنيران إسرائيلية في القنيطرة

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جي بي سي نيوز :- أفادت وسائل إعلام بأن أسيرا سوريا محررا قتل بنيران الجيش الإسرائيلي في الجزء الخاضع لسيطرة سوريا من الجولان.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم السبت أن الأسير المحرر مدحت الصالح فارق الحياة نتيجة لإطلاق الجيش الإسرائيلي رشقات من الرصاص عليه، أثناء عودته إلى منزله في بلدة عين التينة الواقعة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام أخرى، منها صحيفة "الوطن" وقناة "الميادين" صحة الأنباء عن مقتل الصالح الذي قيل إنه كان في السابق أسيرا أمنيا لدى إسرائيل.

ووفقا لتقارير صحفية، اعتقلت إسرائيل الصالح، وهو من أبناء مجدل شمس، لأول مرة عام 1983، لدى محاولته اجتياز خط التماس بين اشطري الجولان، وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله مجددا عام 1985، وحكم عليه بالسجن 12 عاما في بتهمة تأسيس "خلايا مقاومة المحتل" في الجولان.

وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر الصالح مع الرئيس السوري بشار الأسد.

المصدر: وكالات