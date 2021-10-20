أخبار عاجلة

وزراء يقحمون لبنان في أزمات دبلوماسية مع السعودية عبر تصريحات غير مسؤولية -
الطيران المدني السوداني: تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم -
معرض "الأجهزة الطبية المبتكرة" على أرض جامعة الملك سعود بشراكة مع "الغذاء والدواء" -
بيع 4 صقور بـ 339 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني -
النصر يفتح ملف الفيحاء .. والمدرب يفرض 90 دقيقة تدريب -
هل هناك خطر من المُفترسات؟ -
مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 13 في هجوم داعشي شرق العراق -
المدينة المنورة.. عبث الشركات يهدِّد باغتيال الأشجار البرية -
السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض -
علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أثر ارتفاع ضحايا كورونا.. عطلة رسمية في لأسبوع

Print
أثر ارتفاع ضحايا كورونا.. عطلة رسمية في روسيا لأسبوع أثر ارتفاع ضحايا كورونا.. عطلة رسمية في لأسبوع
"بوتين" دعا المواطنين للإقدام على تلقي اللقاح الواقي من الفيروس

أثر ارتفاع ضحايا كورونا.. عطلة رسمية في روسيا لأسبوع

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر مدفوعة الأجر؛ على خلفية ارتفاع عدد ضحايا إلى مستويات قياسية في البلاد.

وخلال اجتماع مع أعضاء قال "بوتين" اليوم الأربعاء: "الأهم اليوم التخفيف من حدة الموجة الجديدة من الجائحة. وفي ضوء ذلك، فإني أؤيد بالطبع اقتراحكم أيها الزملاء المحترمون، إعلان عطلة مدفوعة الأجر على المستوى الوطني في الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر".

وذكر رئيس الدولة أن وتيرة التطعيم في البلاد تبقى غير مرتفعة، معتبراً أن هذا هو سبب سرعة انتشار الوباء. ودعا "بوتين" المواطنين للإقدام أكثر على تلقي اللقاح الواقي من كورونا، موضحاً أن الحديث يدور عن سلامتهم.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء توجهت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا إلى بوتين بهذا المقترح.

وأعربت "غوليكوفا" عن اعتقادها بأن القيود الصحية المفروضة حتى الآن غير كافية لمعالجة الوضع الوبائي في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تصدر 10 قرارات

في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. الحكومة السعودية تصدر 10 قرارات

العراق يسجل 1429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 1429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 425 إصابة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 425 إصابة بفيروس كورونا

كوريا الشمالية خالية من فيروس كورونا

كوريا الشمالية خالية من فيروس كورونا