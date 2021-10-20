وكيل «تشريعية النواب»: تقديم 11 تسجيلا خاصة بـ«تامر عبدالقادر» للجنة وتأكدنا من كيدية طلب رفع الحصانة

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قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس الثلاثاء، إن «التسجيلات التي قامت بها الجهات الرقابية للنائب تامر عبدالقادر بلغت 11 تسجيلا، وهو ما يؤكد أننا عندما نطبق اللائحة فنحن نبحث في كيدية البلاغ، ووضح لنا من هذه التسجيلات بما لا يدع مجالا للشك أمام كل أعضاء اللجنة التشريعية باستثناء عضوين، أن هذه التسجيلات وهو معلوم لكافة الجهات التي تباشر تلك التسجيلات أنها تستهدف عضوًا بمجلس النواب».

وأضاف: «على الجميع أن يحترم الدستور والقانون وأن ينضبط كل طرف داخل الاختصاصات الممنوحة له».

وتابع «الطماوي» بحسب بيان: «أحد التسجيلات أظهر النائب خارجًا من أحد المولات بالتجمع الخامس وعقب تحركه بسيارته استوقفه شخص وأعطاه حقيبة سوداء وضعها النائب في حقيبة السيارة أولا ثم أعادها للمقعد الخلفي بعد ذلك، ولا أحد يعلم ما بداخل هذه الحقيبة وهناك صوت في التسجيل يقول يا تامر بيه دون أن يحدد أنه تامر عبدالقادر، وإذا كان القائم بالتسجيل للنائب متيقنًا ومسجل 11 تسجيلا فإذن التلبس موجود ولا داعٍ إلى رفع الحصانة».

كان المجلس قد قرر رفض رفع الحصانة عن النائب تامر عبدالقادر لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بناء على طلب النائب العام في القضية رقم 2033 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها 4 آخرين بتهمة الرشوة، وسط انتقادات واعتراض من عدد كبير من النواب على طلب رفع الحصانة، مؤكدين أن الطلب به شبهة كيدية واضحة.