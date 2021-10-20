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وزارة التعليم تطلق "سياسة الخصوصية" لحماية بيانات مستخدمي "مدرستي"

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وزارة التعليم تطلق "سياسة الخصوصية" لحماية بيانات مستخدمي "مدرستي" وزارة التعليم تطلق "سياسة الخصوصية" لحماية بيانات مستخدمي "مدرستي"
تهدف إلى وضع الضوابط العامة لاستخدامها وأدواتها والمساعدة على الحماية

وزارة التعليم تطلق

أطلقت وزارة التعليم سياسة الاستخدام والخصوصية لجميع مستخدمي منصة "مدرستي"؛ بهدف حماية البيانات الشخصية والمحافظة على سرية وأمان المعلومات.

وأوضح المشرف العام على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور عهود الفارس أن السياسة تحمي حقوق كل مستخدمي المنصة من المعلمين والمشرفين والتربويين ومديري المدارس والكوادر الإدارية، وكذلك أولياء الأمور والطلبة بمختلف فئاتهم، مؤكدةً على التزام الوزارة بحماية حقوق جميع المستخدمين بالمدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى الإفصاح عن النهج الذي تتبعه منصة "مدرستي" في جمع المعلومات وطرق نشرها وحفظها وإعادة استخدامها.

وأضافت الدكتورة عهود الفارس أن سياسة الخصوصية في جميع منصات التعليم الإلكتروني تهدف إلى وضع الضوابط العامة لاستخدام المنصة وأدواتها والمساعدة على حماية بيانات المستفيد، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والشفافية في الإفصاح عن المعلومات السليمة للمستخدمين، وكذلك سرية المعلومات وفق القوانين والأنظمة المطبقة في المملكة.

وأشارت الدكتورة "الفارس" إلى أن وزارة التعليم تبذل أقصى جهودها لتحقيق مستوى عالٍ من الجودة والدقة لمحتويات منصة مدرستي، إلى جانب الحرص على تحقيق أعلى درجات الأمان الممكنة للمستخدمين، وتضمن استمرارية الجودة والأمان لمستخدمي المنصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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