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"فيصل بن خالد" يعلن الفائزين بجائزة الملك خالد.. الاثنين المقبل

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خلال مؤتمر صحفي يقام ظهرًا بمقر مؤسسة الملك خالد بالرياض

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز رئيس هيئة جائزة الملك خالد، عن أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الثلاثة: جائزة شركاء التنمية للأفراد، وجائزة تميز المنظمات غير الربحية، وجائزة الاستدامة لمنشآت القطاع الخاص، يوم الاثنين المقبل 19 ربيع الأول 1443هـ الموافق 25 أكتوبر 2021م في تمام الساعة 12:30 ظهراً في مقر مؤسسة الملك خالد بالرياض.

سيأتي ذلك تمهيداً لتكريمهم في حفل كبير برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مزمع إقامته خلال شهر نوفمبر القادم 2021م.

ومنذ انطلاق جائزة الملك خالد وعلى مدار 13 عاماً؛ حرصت الجائزة على تعظيم أثرها الاجتماعي من خلال دعمها الفعّال لمستفيديها والمساهمة في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم، وتمكينهم من خدمة مجتمعهم بشكل أفضل، وبحلول مستدامة؛ للمساهمة في التغيير الاجتماعي والاقتصادي البنّاء داخل المملكة.

وثمّنت جائزة الملك خالد لوسائل الإعلام مواكبة هذا الحدث، وتتقدم بالشكر والتقدير لكل أعضاء لجان وخبراء التحكيم على ما بذلوه من جهد كبير خلال مرحلة الفرز والتقييم وصولاً إلى مرحلة الإعلان عن الفائزين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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