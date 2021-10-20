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«الأطباء»: عرضنا قانون المسؤولية الطبية على مجلس النواب للمرة الثانية ونطالب بإقراره

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«الأطباء»: عرضنا قانون المسؤولية الطبية على مجلس النواب للمرة الثانية ونطالب بإقراره «الأطباء»: عرضنا قانون المسؤولية الطبية على مجلس النواب للمرة الثانية ونطالب بإقراره

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تقدمها إلى مجلس النواب بمشروع «قانون المسؤولية الطبية»، حيث خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بنسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة، وأكد خيري في خطابه الموجه اليوم الأربعاء 20 أكتوبر إلى رئيس لجنة الصحة على الضرورة الملحة لتشريع هذا القانون، حتى تستقيم المنظومة الصحية، ويتم ضبط آليات تقديم الخدمة الصحية.

و أشار الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة أطباء ، إلى سعي النقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والهيئات البرلمانية بهما، لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية، لمتلقي الخدمة الطبية، ومقدمها على حد سواء، وأكد سالم أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض، ومقدم الخدمة الطبية، هو من أولويات نقابة الأطباء.

من جانبه أكد الدكتور أحمد حسين، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، أن مشروع القانون المرسل من النقابة إلى لجنة الصحة بالنواب، هو نتاج إعداد عدة سنوات بعد العديد من الجلسات النقاشية، شارك فيها العديد من القانونين وأعضاء مجلس النواب السابقين، والحاليين، ونقابات الأطباء بالمحافظات، وسبق للنقابة تقديم هذا المشروع في الدورة البرلمانية السابقة، وتعيد عرضه على البرلمان الحالي.

و أشار حسين إلى تدارك مشروع القانون المعروض من النقابة، للملاحظات الدستورية والقانونية التي أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات للقانون سبق وأن تقدموا بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة.

المصرى اليوم

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