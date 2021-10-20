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انتقاد برلماني لقرار منع «الناشئين» من الانتقال للأندية البعيدة عن منازلهم: يدفن المواهب

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انتقاد برلماني لقرار منع «الناشئين» من الانتقال للأندية البعيدة عن منازلهم: يدفن المواهب انتقاد برلماني لقرار منع «الناشئين» من الانتقال للأندية البعيدة عن منازلهم: يدفن المواهب

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تقدم النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير الشباب والرياضة بشأن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بمنع اللاعب الناشئ من الانتقال لأي ناد يبعد عن محل سكنه مسافة (50) كم وعدم قيده في خارج منطقته بمحل إقامة والديه.

و قال «الجارحى» في طلبه إن القرار لم يراع طبيعة الأندية المصرية، وقد يمثل عائقًا أمام اكتشاف المواهب التي نتمنى ظهورها للنور ورعايتها .

وطالب باستدعاء وزير الشباب والرياضة لمواجهته بهذا الأمر، ووصف القراربأنه «مجحف» للمواهب الناشئة التي هي عماد الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية.

و تابع أن هذا القرار يحتاج لمراجعة، لأنه يخالف القوانين الدولية لـ «فيفا» التي تمنح الأندية حول العالَم حق التعاقد مع الناشئين من بلدان مختلفة، بشرط السماح لأفراد أسرتهم الانتقال للعيش معهم، وهو ما يجعل قرار الجبلاية غير مقنعٍ، بمنع انتقال لاعبين شباب يبحثون عن فرصة لإظهار قدراتهم داخل دولتهم، ولخدمة الأندية والمنتخبات الوطنية.

و قال إن القرار غريب وكفيل بدفن المواهب، وسيحرم الكرة المصرية من نجوم المستقبل، خاصة أن العمود الفقري للأندية والمنتخبات هم اللاعبون القادمين من الأقاليم، وأبرزهم أفضل لاعب في العالم حاليًا محمد صلاح. وتساءل الجارحي: «كيف لاتِّحاد الكُرة أن يصدر قرارًا يتحكم به في مستقبل اللُّعبة الشعبية الأولى، بدون عقد أية جلسةٍ مع قطاعات الناشئين في الأندية»!«.

المصرى اليوم

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