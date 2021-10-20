أخبار عاجلة

انتهاء جلسة مجلس الأمن حول السودان دون إصدار أي موقف موحد -
‎الإمارات تؤكد أهمية الاستثمار في تمكين المرأة في عمليات حفظ السلام وبنائه -
عاجل | مركز قيادة وتحكم لمراقبة التعديات على عقارات الدولة -
هل هناك خطر من المُفترسات؟ -
مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 13 في هجوم داعشي شرق العراق -
المدينة المنورة.. عبث الشركات يهدِّد باغتيال الأشجار البرية -
السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض -
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة جديدة حول ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات

Print
طلب إحاطة جديدة حول ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات طلب إحاطة جديدة حول ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

وقال سيد سمير، إن قرار وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، بعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، لافتا إلى أن ذلك القرار يخالف المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.

وطالب وزير التربية والتعليم، توضيح السند القانوني الذي اعتمد عليه لاتخاذ ذلك القرار الجائر متسائلا هل يوجد قانون أو لائحة يخول له سلطة مخالفة الدستور، مشيرا إلى أن الوزير بذلك القرار خالف الضمير الإنسانى في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والمواطن المصرى بالأخص وهى ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية.

مؤكدا على أن دور وزير التربية والتعليم تذليل كافة العقبات التي تواجه العملية التعليمية حتى يتسنى للجميع أن يستقى العلم وفقا لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 53 من الدستور المصرى، إلى جانب رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لمن لا يستطيع وعدم تحميل المواطن المحدود الدخل بالكثير من التكاليف منها زيادة المصاريف المدرسية مؤكدا أن قرار الوزير بمنع تسليم الكتب هو قمة الإجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبنائها من متلقى العلم يفترشون الأرض ويحملون {تابلت} في مفارقة تعكس قصور للرؤية والتخطيط على كافة المحاور وليس محور واحد.

وقال سمير موجها حديثه لوزير التربية والتعليم: اذا كان الطالب من الاسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل دور الوزارة تحصيل المصروفات فقط ام تقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة والمبادئ التي يرسيها الرئيس عبدالفتاح بكفالة حياة كريمة لكل المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها إلغاء المحاكمات الاستثنائية .. ماذا يعني قرار السيسي إلغاء الطوارئ؟ (10 نتائج)

بينها إلغاء المحاكمات الاستثنائية .. ماذا يعني قرار السيسي إلغاء الطوارئ؟ (10 نتائج)

رسمياً .. الرئيس السيسي يعتمد تعديل قانون الرياضة .. والقانون ينقذ انتخابات الزمالك بعد عودة مرتضي

رسمياً .. الرئيس السيسي يعتمد تعديل قانون الرياضة .. والقانون ينقذ انتخابات الزمالك بعد عودة مرتضي

السفارة الأمريكية ترحب بقرار الرئيس السيسي إنهاء حالة الطوارئ

السفارة الأمريكية ترحب بقرار الرئيس السيسي إنهاء حالة الطوارئ

اتحاد الصناعات يشيد بقرار الرئيس السيسي عدم مد قانون الطوارئ

اتحاد الصناعات يشيد بقرار الرئيس السيسي عدم مد قانون الطوارئ