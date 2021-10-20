صحيفة تركية: النني فى طريقه للانتقال إلى لجالاتا سراي

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كشفت صحيفة فوتو ماك التركية أن محمد النني، لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر أصبح أقرب للرحيل إلى جالاتا سراي في شهر يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النني سينتهي عقده مع آرسنال بنهاية الموسم الحالي ولم يتم التفاوض معه لتجديد عقده حتى الآن.

وأكدت أن النني تلقى عرضاً من جالاتا سراي للحصول على خدماته في شهر يناير المقبل لتدعيم خط الوسط خاصة في ظل وجود مشاكل فنية في هذا المركز تحديداً يعاني منها الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن مصطفى محمد نجم جالاتا سراي المعار من نادي الزمالك تحدث مع النني حول إمكانية رحيله إلى صفوف الفريق التركي خلال تواجدهما بمعسكر منتخب مصر الأخير وأقنعه بهذه الخطوة، وسبق أن لعب النني معاراً في صفوف بشكتاش التركي وظهر بصورة طيبة وعاد إلى آرسنال.