أخبار عاجلة

انتهاء جلسة مجلس الأمن حول السودان دون إصدار أي موقف موحد -
‎الإمارات تؤكد أهمية الاستثمار في تمكين المرأة في عمليات حفظ السلام وبنائه -
عاجل | مركز قيادة وتحكم لمراقبة التعديات على عقارات الدولة -
هل هناك خطر من المُفترسات؟ -
مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 13 في هجوم داعشي شرق العراق -
المدينة المنورة.. عبث الشركات يهدِّد باغتيال الأشجار البرية -
السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض -
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بها 147 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.. سائق توك توك يسرق خزينة والدته بمعاونة صديقه بسوهاج

Print
بها 147 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.. سائق توك توك يسرق خزينة والدته بمعاونة صديقه بسوهاج بها 147 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.. سائق توك توك يسرق خزينة والدته بمعاونة صديقه بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مباحث سوهاج، غموض سرقة خزينة حديدية بها نقود ومشغولات ذهبية من دولاب سيدة بمركز العسيرات، حيث تبين أن مرتكب الجريمة نجل المًبلغة ويعمل «سائق توك توك» وصديقه، وأنهما لم يتمكنا من فتح الخزينة عقب سرقتها.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة العسيرات، بورود بلاغ من «سعاد. ر. أ»، 49 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، بإكتشافها سرقة خزينة حديدية من داخل دولاب بغرفة نومها بمنزلها وبها مبلغ مالى وقدره 147 ألف جنيه، و3 غويشة ذهبية، وخاتم ذهب، ولم تتهم أحد بالسرقة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث المركز بإشراف اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، أن وراء إرتكاب الواقعة نجل المبلغة بهاء. أ. م «19 سنة- سائق توك توك»، وصديقه أحمد. م. ع «21 سنة- عامل»، ومقيمان بذات الناحية، وعقب استصدار أذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترف الأول باتفاقه مع الثانى على أن يقوم بارتكاب الواقعة ويشترك معه الثانى في فتح الخزينة، وبمواجهة الثانى قرر بذات المضمون، وبإرشاده تم ضبط الخزينة بمسكنه وبها آثار عنف، ولم يتمكنا من فتحها، وكذا ضبط باقى المسروقات طرفه، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق

علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق

وزير الرياضة يشارك في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية

وزير الرياضة يشارك في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية

ممنوع الراحة فى الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة فيوتشر

ممنوع الراحة فى الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة فيوتشر

وائل القباني: ضربة جزاء الزمالك أمام انبي مشكوك فيها

وائل القباني: ضربة جزاء الزمالك أمام انبي مشكوك فيها