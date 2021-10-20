بها 147 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.. سائق توك توك يسرق خزينة والدته بمعاونة صديقه بسوهاج

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كشفت مباحث سوهاج، غموض سرقة خزينة حديدية بها نقود ومشغولات ذهبية من دولاب سيدة بمركز العسيرات، حيث تبين أن مرتكب الجريمة نجل المًبلغة ويعمل «سائق توك توك» وصديقه، وأنهما لم يتمكنا من فتح الخزينة عقب سرقتها.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة العسيرات، بورود بلاغ من «سعاد. ر. أ»، 49 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، بإكتشافها سرقة خزينة حديدية من داخل دولاب بغرفة نومها بمنزلها وبها مبلغ مالى وقدره 147 ألف جنيه، و3 غويشة ذهبية، وخاتم ذهب، ولم تتهم أحد بالسرقة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث المركز بإشراف اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، أن وراء إرتكاب الواقعة نجل المبلغة بهاء. أ. م «19 سنة- سائق توك توك»، وصديقه أحمد. م. ع «21 سنة- عامل»، ومقيمان بذات الناحية، وعقب استصدار أذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترف الأول باتفاقه مع الثانى على أن يقوم بارتكاب الواقعة ويشترك معه الثانى في فتح الخزينة، وبمواجهة الثانى قرر بذات المضمون، وبإرشاده تم ضبط الخزينة بمسكنه وبها آثار عنف، ولم يتمكنا من فتحها، وكذا ضبط باقى المسروقات طرفه، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.