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"الخريف" يترأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الخليجية

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"الخريف" يترأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الخليجية "الخريف" يترأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الخليجية
المباحثات تطرقت إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل

ترأّس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ48 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقِد اليوم في مدينة المنامة بمملكة البحرين.

وتطرّق الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة في دعم وتنمية الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تسخير جميع الجهود لدعمه، وتكامل أدوار دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية صناعتها الوطنية.

كما بحثت اللجنة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الصناعي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وناقشت دور اللجنة في تشجيع الصناعة في دول المجلس والتغلب على التحديات والعقبات التي تواجهها، وما توليه دول المجلس من اهتمام بتنمية القطاع الصناعي، وأثر ذلك في نجاح استراتيجياتها الوطنية والقطاعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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