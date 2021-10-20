الأهلي يرفع الحمل التدريبي للاعبين استعدادًا لبطل النيجر

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رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى درجة الاستعداد القصوى لمباراته المهمة أمام الحرس الوطنى، بطل النيجر المقررة مساء السبت المقبل في إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى يحتاج فيها الأهلى للفوز للتأهل إلى دور المجموعات بعدما انتهت نتيجة لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

وعكف بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين للوصول بهم إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد، وركز الجهاز الفنى على تدريبات الكرة، حيث أجرى تقسيمة في منتصف الملعب، ثم تقسيمة أخرى بطول الملعب لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

وعقد موسيمانى جلسة خاصة مع الثنائى محمد مجدى أفشة، ومحمد شريف، لتحفيزهما على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهما باعتبارهما من رهان المدير الفنى خلال اللقاء لحسم الجولة لصالح الأهلى، فيما يواصل ثلاثى حراسة مرمى الأهلى تدريباتهم البدنية والفنية الشاقة تحت قيادة يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، وهم على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء في فقرات تدريبية متنوعة، شهدت حماسًا كبيرًا بين الحراس الثلاثة، واشتملت على تدريبات الكرات العرضية وسرعة رد الفعل والتصويب من مسافات مختلفة.