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أكاديمية البحث العلمي تطلق مبادرة تحت عنوان «تعظيم الإستفادة من قطرة المياه»

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أكاديمية البحث العلمي تطلق مبادرة تحت عنوان «تعظيم الإستفادة من قطرة المياه» أكاديمية البحث العلمي تطلق مبادرة تحت عنوان «تعظيم الإستفادة من قطرة المياه»

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اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم بمقترحات بحثية قصيرة المدي ضمن مبادرة «تعظيم الإستفادة من قطرة المياه» وهي المبادرة التي وافق عليها مجلس الأكاديمية في جلستة الأخيرة رقم 178، حيث تدعو الأكاديمية جميع الباحثين المصريين من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية داخل وأيضاً الباحثيين المصريين بالخارج بالتنسيق مع مجموعات بحثية وعلماء في الداخل .

واشارت الأكاديمية، إلى أن تلقي ابحاث المسابقة في موعد اقصاه 7 نوفمبر 2021، مضيفا أن المبادرة تستهدف تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لتعظيم الاستفادة من قطرة المياه في إنتاج الغذاء، وهو توجه تتبناه المؤسسات الدولية مثل مؤسسة الفاو، وتركز المبادرة في تحقيق أهدافها على عدة محاور وهي تكنولوجيات الري الذكية وتعظيم كفاءة الري، مجالات الزراعة الذكية واستخدام التكنولوجيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي – انترنت الأشياء)، مجالات الاستشعار عن بعد والرصد، دراسات استراتيجية لتحقيق التوازن بين الأمن المائي والنمو السكاني وتطلعات التنمية، دراسات استراتيجية واستشرافية نحو تحقيق الأمن المائي.

واكدت الأكاديمية، أنها ستقوم بالتعاقد مع المقترحات الفائزة المقدمة في ديسمبر 2021، وتأتي هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا(2018-2022) والتي تولى أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، هذا بالتوازي مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكره ونظم تقييم فني واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائي القابل للتسويق والتطبيق وذلك بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

المصرى اليوم

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