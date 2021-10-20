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مدير التضامن بالمنيا: 400 ألف أسرة تستفيد بمعاش تكافل وكرامة

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مدير التضامن بالمنيا: 400 ألف أسرة تستفيد بمعاش تكافل وكرامة مدير التضامن بالمنيا: 400 ألف أسرة تستفيد بمعاش تكافل وكرامة

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أعلن ياسر بخيت، مدير التضامن الاجتماعي بالمنيا، صرف معاش تكافل وكرامة لأكثر من 400 ألف أسرة بالمحافظة، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، بإجمالي 2 مليار و280 ألف جنية سنويا، بزيادة 360 ألف أسرة عن عام 2014، حيث كان مخصص للمحافظة، 40 ألف أسرة فقط، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، تم زيادة العدد إلى 10 أضعاف.

كما أكد «بخيت»، خلال المؤتمر الشعبي الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة مغاغة ونادي مغاغة الرياضي بعنوان «الحماية الاجتماعية ومواجهه الفقر»، ـن محافظة المنيا كانت الأكثر حظاً، بدخول ٥ مراكز تضم 192 قرية، وأكثر من ألف عزبة ونجع، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، في مرحلتها الأولى، والتى أطلقتها القيادة السياسية لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري في كل قرى ونجوع .

وقال وليد الحيني، مدير مركز أعلام المنيا، أن الدولة المصرية قدمت العديد من برامج الحماية الاجتماعية، منها برامج «الدعم الغذائي وحياة كريمة وتكافل وكرامة ومراكز الإيواء الاجتماعي وفرصة ومستورة واثنين كفاية وسكن كريم وغيرها» مما يعد نقلة حضارية وإنسانية غير مسبوقة، كما دعا أبناء المحافظة، التوجه لأخذ لقاحات كورونا حفاظاً على صحة وأرواح المصريين.

المصرى اليوم

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