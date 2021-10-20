وصول الشعلة الأوليمبية الى الصين استعدادًا للألعاب الشتوية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصلت الشعلة الأولمبية اليوم الأربعاء إلى بكين التي ستستضيف دورة الألعاب الشتوية في فبراير 2022، وأقيم احتفال رسمي في البرج الأولمبي، المبنى الفولاذي العملاق الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 200 متر ويشرف على شمال العاصمة الصينية، حيث ستوضع الشعلة.

واستقبلت جوقة من الأطفال الشعلة قبل أن ينقلها إلى مرجل كاي تشي، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني في بكين.

وقال تشانج جياندونج نائب الرئيس التنفيذي للجنة الصينية المنظمة للأولمبياد الأربعاء: «إن التتابع التقليدي للشعلة سيجري من الثاني إلى الرابع من فبراير 2022 على مواقع المباريات بمشاركة حوالي 1200 حامل للشعلة، بالإضافة إلى التتابع عبر الإنترنت، وسيشارك نحو 2900 رياضي من 85 دولة في دورة الألعاب الشتوية التي ستقام في الصين من الرابع إلى العشرين من فبراير».

وستصبح العاصمة الصينية بكين أول مدينة في العالم تنظم دورة للألعاب الشتوية بعد استضافتها دورة الألعاب الصيفية في 2008.