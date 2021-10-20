«لتنظيم الدخول للمقار الحكومية»… «تطبيق على الهواتف» خلال أيام لتحديد موقف الحصول على لقاح كورونا

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بدأت وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الخطوات الإجرائية للتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء التي تضمنت عدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لمقر عمله لم يتلق اللقاح بحلول 15 نوفمبر المقبل، أو سيكون عليه تقديم تحليل PCR بنتيجة «سلبي»، وكذا أيضا عدم السماح، اعتباراً من أول ديسمبر المقبل بدخول المواطنين للمنشآت الحكومية للحصول على الخدمات إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك طريقتين لإثبات الحصول على لقاح كورونا، الأولى وهي تقديم الشهادة المعتمدة بـ«QR CODE» والتي تستخدم للأغراض الداخلية والسفر، والطريقة الثانية، تطبيق على الهاتف المحمول يٌحدد موقف حصول المواطن على لقاح كورونا.

وأضاف مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات في تصريحات خاصة، أن هذا التطبيق سوف يتم إطلاقه على الهواتف الذكية «تجريبيًا» خلال أيام، وسيتم إطلاقه رسميًا بنهاية شهر أكتوبر الجاري، قبل البدء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بدخول مقار الجهات الحكومية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة، أن التطبيق يضم خاصية تحدد موقف حصول المواطن على اللقاح عن طريق اللون، إذا كان أحمر فهو دليل على عدم الحصول على اللقاح، وإذا كان أصفر فهو دليل على الحصول على جرعة واحدة، والأخضر دليل الحصول على الجرعات كاملة.

وذكر المهندس أيسم صلاح، أن التطبيق يتيح معرفة موقف حصول المواطن من الحصول على لقاح كورونا عن طريق قراءة الـQR CODE على النظام؛ لمحاربة أي تزوير للشهادة، مؤكدًا أنه يتسم بدرجة تأمين عالية، مشيرا في ذات السياق إلى أن قرار منع دخول الموظفين غير المطعمين ضد فيروس كورونا، يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والصحية لضمان عدم انتشار الفيروس.

وتابع: دخول الموظف لمقار الجهة الحكومية بعد الحصول على جرعة واحدة فقط يتوقف على الموعد، وسنرى من خلال الشهادة هل حصل على جرعة واحدة وتخطى الجرعة الثانية ولم يحصل عليها، أم هو في انتظار موعد الجرعة الثانية، الأمر ليس تعسفيًا والهدف منه عدم الدخول إلى أي مؤسسة حكومية ونقل العدوى«.

فيما أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن ترقب وصول الدفعة الثالثة بواقع 1.058.000 جرعة من لقاح جونسون اند جونسون صباح الإثنين الموافق 25 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصري.

وأكدت هيئة الشراء الموحد، أن الشحنة التي سيتم استقبالها من لقاح «جونسون أند جونسون» سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، واستكمال عملية تطعيم المواطنين، وأن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، وأشارت الهيئة إلى أن لقاح «جونسون أند جونسون» أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.