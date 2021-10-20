سيميوني يعلق على عدم مصافحة يورجن كلوب .. ونجم ليفربول: «تافه وجبان»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح فوزًا صعبًا على حساب نظيره أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب وانداميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق محمد صلاح في مباراة أمس بتسجيله هدفين من أهداف فريقه.

وشهد اللقاء العديد من الحالات التي أثارت الجدل حيث تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» في العديد من القرارات المهمة في المباراة أبرزها طرد انطوان جريزمان، واحتساب ركلة جزاء لصالح ليفربول، وإلغاء أخرى لصالح أتلتيكو مدريد.

وبعد اللقاء التقطت الكاميرات دييجو سيميوني يركض مسرعا نحو غرف خلع الملابس دون أن يصافح يورجن كلوب مدرب ليفربول كالمعتاد، وظهر كلوب في حيرة ولكنه صافح أعضاء الجهاز الفني لفريق أتلتيكو وحكام المباراة.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، علق سيميوني على هذا التصرف قائلًأ: «لا أفكر كثيرًا في ما يعتقده الآخرون ولكن بمجرد انتهاء المباراة، أفكر دائمًا بنفس الشيء، إذا فزت وخسر المدرب الآخر، فقد يصافحك ولكن يمكنك أن تقول أنه يفعل ذلك على مضض، من ناحية أخرى إذا خسرت مباراة يجب أن أصافح المدرب المنافس ولكن مرة أخرى على مضض. ولكي أكون أمينًا، لا أحب فعل الأشياء التي أجبر على القيام بها ضد إرادتي».

وأضاف: «أنا لا أفعل ذلك، فدائماً ما أهرب بسرعة بسبب الموقف، كلما حان دوري للفوز وكلما خسرت. في هذه المناسبة، كان من المفترض أن أحيي لاعبي ليفربول لكنهم كانوا في وسط الملعب وهذه المرة لم نتصافح».

وتابع: «أنا لا أصافح عادة بعد المباراة. لا أحب ذلك ولا أعتقد أنه صحي لأن أحد المدربين لن يكون سعيدًا دائمًا بكيفية انتهت المباراة. لديهم ثقافة مختلفة، وأنا لا أشاركها. إذا رأيت كلوب الآن، فلن أواجه أي مشاكل في مصافحته».

بينما علق يورجن كلوب أنه لم يأخذ تصرف سيميوني على محمل شخصي، وقال: «الوضع مع دييجو هو أني كنت أريد مصافحته وكان هو يجري، لكنني كنت أقف هناك. لا أعتقد أنه ارتكب أي خطأ ولست سعيدًا جدًا بردود الفعل تجاهه لأكون صادقًا، لذلك عندما نرى بعضنا في المرة القادمة سنصافح بالتأكيد».

وأضاف: «لا يوجد شيء بيننا، لم نتحدث حتى أثناء المباراة. لا ينبغي أن يكون كونه عاطفيًا مفاجأة لأي شخص. لقد كنا هادئين في معظم المواقف الليلة في مباراة مكثفة أحداثها للغاية».

ووفقًا لـ «آس»، علق بيتر كراوتش، نجم ليفربول السابق الذي كان يغطي مباراة عبر «BT Sports»: «لقد سرحنا في اللقاء الصعب، مر به لحظات تدخل بها الـVAR، ركلات الجزاء، كل الأهداف التي سُجلت، الكثير من الدراما وليس حتى المصافحة في نهايتها».

وأضاف: «لدي الكثير من الاحترام لسيمينوني كمدرب، أثناء المباراة يلتفت للجماهير، ويشجع اللاعبين أتفهم ذلك، ولكن بدون مصافحة النهاية، أعتقد أنه يخذل نفسه».

فيما قال جوليون ليسكوت: «أعتقد أنه تافه. لقد تعامل يورجن كلوب بشكل جيد أمس فيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها قبل المباراة، لم يبد سيميوني منزعجًا منها، ولكن بعد ذلك لم يصافحه ويهرب من النفق هو جبان بعض الشيء في رأيي».

مشاهدة ملخص مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد وأهدف محمد صلاح اضغط هنــــــا

[image:2:center]