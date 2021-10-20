أخبار عاجلة

انتهاء جلسة مجلس الأمن حول السودان دون إصدار أي موقف موحد -
‎الإمارات تؤكد أهمية الاستثمار في تمكين المرأة في عمليات حفظ السلام وبنائه -
عاجل | مركز قيادة وتحكم لمراقبة التعديات على عقارات الدولة -
هل هناك خطر من المُفترسات؟ -
مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 13 في هجوم داعشي شرق العراق -
المدينة المنورة.. عبث الشركات يهدِّد باغتيال الأشجار البرية -
السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض -
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي -
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ -
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مساجد بني سويف تفتح دورات المياه للمصلين (صور)

Print
مساجد بني سويف تفتح دورات المياه للمصلين (صور) مساجد بني سويف تفتح دورات المياه للمصلين (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مساجد محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، إعادة فتح دورات المياه للمصلين، بعد موافقة لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب إغلاقها لمدة تصل لـ18 شهرًا.

وصّرح الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، بإن إدارات الأوقاف بمراكز المحافظة، نفذت حملات صيانة وتعقيم ونظافة دورات المياه بالمساجد، خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتهيئتها للمصلين.

وأكد المستشار أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة المسجد، أن مجلس الإدارة أستغل فترة الإغلاق التي وصلت لـ18 شهرًا، في إحلال وتجديد وصيانة منطقة دورة المياه، لافتًا إلى قيام عمال المسجد بنظافتها وتعقيمها خلال اليومين الماضيين، ومشددًا على إستمرار الإلتزام بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف.

وكان وزير الأوقاف، صّرح بإنه بناءًا على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فإن الوزارة ستسمح بدءًا من يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021م بفتح دورات مياه المساجد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق

علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق

وزير الرياضة يشارك في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية

وزير الرياضة يشارك في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية

ممنوع الراحة فى الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة فيوتشر

ممنوع الراحة فى الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة فيوتشر

وائل القباني: ضربة جزاء الزمالك أمام انبي مشكوك فيها

وائل القباني: ضربة جزاء الزمالك أمام انبي مشكوك فيها