مساجد بني سويف تفتح دورات المياه للمصلين (صور)

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بدأت مساجد محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، إعادة فتح دورات المياه للمصلين، بعد موافقة لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب إغلاقها لمدة تصل لـ18 شهرًا.

وصّرح الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، بإن إدارات الأوقاف بمراكز المحافظة، نفذت حملات صيانة وتعقيم ونظافة دورات المياه بالمساجد، خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتهيئتها للمصلين.

وأكد المستشار أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة المسجد، أن مجلس الإدارة أستغل فترة الإغلاق التي وصلت لـ18 شهرًا، في إحلال وتجديد وصيانة منطقة دورة المياه، لافتًا إلى قيام عمال المسجد بنظافتها وتعقيمها خلال اليومين الماضيين، ومشددًا على إستمرار الإلتزام بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف.

وكان وزير الأوقاف، صّرح بإنه بناءًا على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فإن الوزارة ستسمح بدءًا من يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021م بفتح دورات مياه المساجد.