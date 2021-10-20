طلب إحاطة يطالب بتوضيح أسباب عدم تفعيل قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئئيس المجلس، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط، حول تعيين أوائل الخرجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

و قال «عبدالعزيز» في طلبه انه لم يتم البت في أمر هؤلاء الخريجين منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 في 16 يونيو 2011 وتفعيله بصدور قرار بتعين حملة الماجستير والدكتوراه عام 2014الى اننا عدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى بصدور قانون الخدمة المدنية عام 2014 ليبقى الوضع على ماهو حتى تاريخه، وهو الامر الذي يعصف بمستقبل واحلام أبناء هذا الوطن من النابغين بعدم تقدير الدولة لهم أو الاهتمام بهم الامر الذي يحدوا بهم إلى اهمال ما قدموه من أبحاث والعمل خارج مجالاتهم علاوة على الهجرة خارج البلاد وخسارة عقول دأبت على البحث والابتكار.

و طالب بوضع آلية للاستفادة القصوى من هذه المفارز النابغة والوصول إلى اقصى استفادة منهم في شتى المجالات كل في تخصصه بما سيعود بالنفع على الصالح العام بالنسبة للدولة وعليهم بصفة خاصة ماديا ومعنويا للنهوض بهذا الوطن الذي لن يتقدم إلى الامام وينهض إلا بسواعد ابنائة من المهرة والنابغين.

وتابع : لذا نرجو استيضاح أسباب عدم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء السالف الذكر واحالة الطلب وبصفة عاجلة للجنة المختصة والعرض على المجلس بالتقرير اللازم