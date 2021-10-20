«صحة القاهرة» تضبط ٥٠ ألف «قرص مخدر» بمخزن بالمعادي

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تمكنت الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، التابعة لوزارة الصحة، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بالمعادي متخصصة في بيع عقار الابتريل، وعدد من الأدوية المهربة والأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي ممنوع بيعها خارج وحدات التأمين وعينات مجانية.

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، إنه تم العثور على كمية هائلة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر تبلغ حوالي ٥٠ ألف قرص دواء مهرب وتأمين صحي، وأدوية مخدرة محظور بيعها.

وأضافت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة، أن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بنحو ٢٣٠ ألف جنيه، وتم ضبط الشخص صاحب المخزن وتبين وجود احكام قضائية صادرة ضده وغير صيدلي.

وناشدت مدير الادارة العامة للصيدلة، المواطنين عدم شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغشوشة، مشددة على عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، إن الادارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصرية.

فيما قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين، والعمل على استمرار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بأدوية التأمين الصحي أو الأدوية المخدرة بالسوق السوداء.

وقام بالمأمورية الدكتورة سلمى الأنور نائب مدير التفتيش الصيدلي، بعد وصول معلومات وشكاوى لها من الأهالي تجاه الصيدلية، والدكتور باسم محمد فوزي مفتش صيدلي بالإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وجاء ذلك بمتابعة الدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وبالتنسيق مع اللواء عصام العزب، اللواء محمد رجائي، والمقدم مصطفى زايد من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.