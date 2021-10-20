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شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها اليوم الأربعاء احتفالية ومعرض ختام المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»، والتى نظمتها الجامعة بالتعاون مع المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء كليات الفنون التطبيقية والتربية النوعية والحاسبات والذكاء الاصطناعى والتربية وهندسة بنها والزراعة والطب البيطري والتجارة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، ومدير عام التعليم الفنى ووكلاء الكليات.

وفى كلمته، قال محافظ القليوبية: يسعدني ويشرفني أن نلتقي اليوم في رحاب جامعة بنها منارة الفكر والعلم بمحافظة القليوبية لكي نحتفل سويًا بختام المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»، تلك المبادرة الكريمة التي تأتي تماشياً مع سياسة الدولة في تنشئة جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف التراثية واليدوية لتعزيز القيم الجمالية وتأصيل الاعتزاز بالهوية المصرية لدى الشباب حيث يعد الحفاظ على الهوية المصرية أحد أهم محاور الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه على الصعيد الاقتصادي فقد جاءت تلك المبادرة كجزء من اهتمام الدولة باستغلال الموارد الطبيعية والبشرية والارتقاء بالمنتج المصري وخاصةً المنتجات اليدوية والتراثية المصرية ليكون لها القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية بما يساهم في تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير، مضيفا انه بانطلاق المبادرة بدءًا من المرحلة الأولى وحتى المرحلة الثالثة التي تختتم أعمالها اليوم تم استهداف عدد كبير من طلاب المدارس الفنية وكليات جامعة بنها للتدريب على المهن والحرف اليدوية بالإضافة إلى التدريب على كيفية اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتنسيق الالكتروني وجذب العملاء وذلك عن طريق برامج تدريبية قائمة على استخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة مما سيكون له عظيم الأثر في فتح آفاق عمل جديدة للشباب ويتيح لهم الفرصة لإقامة مشروعاتهم الخاصة كما سيفتح أمامهم الطريق للالتحاق بوظائف مناسبة في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس جامعة بنها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة صنايعية مصر في العام قبل الماضي، بهدف تدريب الشباب على الحرف التراثية بالمجان، حيث انتهجت الدولة رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفنى وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقا لمتطلبات سوق العمل محليا ودوليا، لتستند هذه الخطة على محاور عدة لتحقيق رؤيتها حيث شملت التوسع في إنشاء مدارس فنية تغطي كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن التوسع في إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية، الأمر الذي كان له ثماره في تغيير النظرة الدولية لمصر وإحرازها مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني .

وأشار «سوسة»، أن كل ذلك يأتي متمشيا مع المادة 20 من دستور مصر والتي نصت على «الدولة تلتزم بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل»، مؤكدا أن مبادرة صنايعية مصر جاءت للاهتمام بالصناعات والحرف اليدوية والتراثية والتي تهدف إلى تطوير التعليم الفني، وصقل مواهب العمالة الفنية من خلال الخبراء والمتخصصين بالجامعة وتفعيل الدور النموذجي الذي تقوم به جامعة بنها في تطوير التعليم الفني وتأهيل الحرف التراثية والعمل على خلق جيل جديد يعتمد على ذاته.

وقال رئيس الجامعة إن المبادرة تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية بالجامعات المصرية، حيث نجح قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها في تنظيم المرحلة الأولى والثانية للمبادرة خلال الأعوام الماضية في تدريب 504 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة للمبادرة استهدفت 160 طالب وطالبة على مدى أسبوعين بمشاركة ٧ كليات بالجامعة وهي الفنون التطبيقية والهندسة ببنها والتربية النوعية والحاسبات والذكاء الاصطناعي والزراعة والطب البيطري والتجارة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وأضاف أن تأتي صنايعية مصر في نسختها الثالثة تأتي تماشيا مع سياسة الدولة ورؤيتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لتنشئة جيل جديد من المهرة في جميع الحرف لفتح مجالات عمل جديدة للشباب ذات جودة عالية ( الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد- ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل جديدة لائقة ( الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والقضاء على الفقر (الهدف الاول) والقضاء على الجوع (الهدف الثاني) لافتا ان المبادرة قد ساهمت أيضا في إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها إلى جانب خلق جيل جديد من الحرفيين المهرة المدربين على أيدي مجموعة من الخبرات العلمية والعملية، كما استهدفت ايضا صون الهوية المصرية باعتبارها أحد محاور استراتيجية مصر 2030.

وأكد أن جامعة بنها دائما وأبدا تساهم في المبادرات والمشاركات الرئاسية، من خلال دمج الطلاب والخريجين بأعمالهم المتميزة في العديد من المعارض المتخصصة التي أقيمت خلال الفترة الماضية وآخرها معرض تراثنا الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية تكريم طلاب المرحلة الثالثة «صنايعية مصر»

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية تكريم طلاب المرحلة الثالثة «صنايعية مصر»

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية تكريم طلاب المرحلة الثالثة «صنايعية مصر»

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية تكريم طلاب المرحلة الثالثة «صنايعية مصر»

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية تكريم طلاب المرحلة الثالثة «صنايعية مصر»

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية تكريم طلاب المرحلة الثالثة «صنايعية مصر»

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية تكريم طلاب المرحلة الثالثة «صنايعية مصر»