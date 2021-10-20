مدير معهد أمراض النباتات يُعلن افتتاح أكبر معمل لزراعة الأنسجة بمركز البحوث الزراعية

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أعلن الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، عن افتتاح أكبر معمل لزراعة الأنسجة بمركز البحوث الزراعية، وهو أحد المعامل التابعة للمعهد، حيث قامت لجنة زراعة الأنسجة، برئاسة د. أحمد حلمى حسين وكيل معهد بحوث البساتين، وعضوية كل من د. السيد جمعة إبراهيم بمعهد بحوث البساتين والدكتور تيمور محمد نصر الدين بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى، والدكتور أحمد على حسن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، حيث قامت اللجنة بتفقد معمل زراعة الأنسجة بقسم بحوث أمراض الفيروس والفيتوبلازما بمعهد بحوث أمراض النباتات وذلك لتجديد ترخيص المعمل، حيث أشادت اللجنة بالمعمل من حيث وجود الأجهزة وأحدث التقنيات الحديثة التي تجعله من أفضل معامل زراعة الأنسجة على مستوى مركز البحوث الزراعية.

وأشار «خليل» إلى أن هذا المعمل سوف يساهم في إمداد القطاع الخاص بشتلات خالية من الفيروس والأمراض لأهم المحاصيل الاقتصادية مثل النخيل والبطاطس وقصب السكر والموز.

وقدم مدير المعهد الشكر للدكتورة عزة جلال فرج رئيس قسم الفيروس والفيتوبلازما والسادة الباحثين أعضاء الفريق البحثى بمعمل زراعة الأنسجة برئاسة الدكتور سماح عبدالسلام مقبل على ما بذلوه من جهد لظهور المعمل بهذه الصورة المشرفة، كما حث «خليل» باحثي القسم على بذل مزيد من الجهد للاستفادة القصوى من المعمل والاستغلال الأمثل لكل إمكانياته والوصول لأعلى إنتاجية من المعمل بأعلى جودة وأقل وقت، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وإشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.