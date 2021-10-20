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تحذر: الخطر الإرهابي القادم من أفغانستان يهدد المنطقة كلها

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روسيا تحذر: الخطر الإرهابي القادم من أفغانستان يهدد المنطقة كلها تحذر: الخطر الإرهابي القادم من أفغانستان يهدد المنطقة كلها
"لافروف" لفت إلى أن مقاتلي "داعش" يحتشدون حالياً فيها

روسيا تحذر: الخطر الإرهابي القادم من أفغانستان يهدد المنطقة كلها

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، من أن "الخطر الإرهابي القادم من أفغانستان يهدد المنطقة بأسرها".

وقال "لافروف" خلال المحادثات الدولية التي تستضيفها حول أفغانستان: "هناك خطر حقيقي لامتداد النشاطات الإرهابية، وتهريب المخدرات من أفغانستان إلى أراضي البلدان المجاورة".

وأضاف: "إن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي يحتشدون حالياً في أفغانستان".

وأشار الوزير الروسي إلى أن حركة طالبان تبذل جهوداً لتحقيق الاستقرار في أفغانستان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتستضيف روسيا محادثات دولية حول أفغانستان بحضور حركة طالبان، سعياً لتأكيد نفوذها في آسيا الوسطى والدفع في اتجاه التحرك ضد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

وتعد المحادثات أحد أهم اللقاءات الدولية، التي تحضرها "طالبان" منذ وصولها إلى السلطة في منتصف أغسطس، ويشارك في المحادثات مسؤولون من عشر دول بينها الصين وباكستان.

ويترأس وفد "طالبان" نائب رئيس الوزراء عبدالسلام حنفي، وهو شخصية بارزة في القيادة الأفغانية الجديدة، سبق أن أجرى محادثات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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