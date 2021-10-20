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انتهاء جلسة مجلس الأمن حول السودان دون إصدار أي موقف موحد
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:16 مساءً
الإمارات تؤكد أهمية الاستثمار في تمكين المرأة في عمليات حفظ السلام وبنائه
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:15 مساءً
عاجل | مركز قيادة وتحكم لمراقبة التعديات على عقارات الدولة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:09 مساءً
هل هناك خطر من المُفترسات؟
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 13 في هجوم داعشي شرق العراق
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
المدينة المنورة.. عبث الشركات يهدِّد باغتيال الأشجار البرية
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
السعودية تنضم إلى البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
شاهد.. الأمطار الغزيرة تشكِّل شلالات مائية ساحرة بـ"حبيل رجال ألمع"
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:08 مساءً
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فيديو اليوم السابع
عاجل : حبس المتهم بسرقة هاتف صحفى اليوم السابع
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 02:09 مساءً
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