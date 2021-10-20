«وكيل صحة المنوفية» يتابع عمل مكتب خدمة المواطنين الخاص بالتطعيم ضد كورونا

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قام الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بمتابعة تطعيم المواطنين بمركز لقاح خدمة المواطنين بديوان عام مديرية الصحة ومتابعة استمرار عمل المكتب من أجل حل جميع المشاكل المتعلقة بالتطعيم للمواطنين.

وأكد جودة أن مكتب خدمة المواطنين الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا بمديرية الصحة يشمل على سبيل المثال المواطن الذي فقد موعد الجرعة الثانية لأي سبب ويرغب في استكمال جرعاته بعد انتهاء فترة السماح، والمواطن الذي يرغب في سرعة السفر ولم يتلق اللقاح حتى تاريخه خاصة لقاح جونسون.

وقال الدكتور محمد العسكري مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية إنه تم حل العديد من شكاوى المواطنين من خلال الفريق الطبي بمكتب خدمة المواطنين الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا ومقره ديوان المديرية.