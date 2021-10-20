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ميناء الإسكندرية يستقبل ٧١ سفينة في ٤٨ ساعة

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ميناء الإسكندرية يستقبل ٧١ سفينة في ٤٨ ساعة ميناء الإسكندرية يستقبل ٧١ سفينة في ٤٨ ساعة

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أعلنت هيئة موانئ الإسكندرية عن انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية، حيث استقبل ٧١ سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وقال بيان الهيئة إن إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة ٢٥٥ ألف طن، بينما بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة الصادر منها والوارد ٢٤٦٩ حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة ٣٦ سفينة، بينما بلغ عدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة ٣٥ سفينة ما بين سفن حاويات وبضائع وبترول.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.

المصرى اليوم

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