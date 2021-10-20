محافظ كفر الشيخ يفتتح 3 مدارس ومعرض «شتاء دافئ»

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افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، ثلاث مدارس، مابين توسعة وإحلال جزئي بتكلفة اجمالية 13 مليون جنيه، وافتتاح مدرسة شنو الابتدائية الجديدة«توسعة وإنشاء فصول جديدة» بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه، تضم 28 فصلاً، ومدرسة شنو الاعدادية المشتركة «توسعة وإنشاء فصول جديدة» بتكلفة 3ملايين و400 ألف جنية، تضم 22فصلاً، ومدرسة الشهيد احمد سعيد الديهى «إحلال جزئي وتوسعة» بتكلفة 5 ملايين و700الف جنيه، وتضم 24 فصلاً.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد سلامة، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وسلامة الويشى، المدير العام للتعليم العام، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهالة النواصره، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ ونائبه، معرض شتاء دافئ المجاني، لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية لتوزيع الملابس والأحذية والأدوات المدرسية على الطلاب الأيتام ،والاسر الفقيرة، وخلال افتتاح محافظ كفر الشيخ للمدارس اختبر الطلاب في عدد من المواد الدراسية، خاصة مادتي الكيمياء والجغرافيا الثانوية العامة الملحقة بمدرسة الشهيد أحمد الديهي، كما اختبر طلاب الصفوف الابتدائية والإعدادية في مادة اللغة الانجليزية، واللغة العربية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ان الدولة حريصة على إنشاء المدارس، لتقليل كثافة الفصول، والاهتمام بتوفير الوسائل التعليمية، مشيراً إلى أنه وجه بإقامة مسابقات بين المدارس والإدارات التعليمية في كافة الأنشطة الطلابية والعلمية والثقافية ويحرص على حضور بعض منها.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن تعليم كفر الشيخ متميز بإقامة معارض شتاء دافئ لتوفير الملابس والاحذية والادوات المدرسة للطلاب الفقراء والمحتاجين، محذراً من تصوير أي طالب أثناء التوزيع ويكون اختيار الطالب للملابس بطريقة فردية وليست جماعية حتى لا يرى أي طالب زميله أثناء اختيار أو استلام الملابس.