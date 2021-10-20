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شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، مساء أمس الثلاثاء، العرض المسرحي«عاشق ومداح»، بنادي الشاطئ التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية في إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف.

الفريق أسامة ربيع يشهد العرض المسرحي "عاشق ومداح" بنادي الشاطئ بالإسماعيلية

يأتي ذلك في إطار التعاون بين هيئة قناة السويس ووزارة الثقافة، وتفتح قناة السويس أبوابها للجمهور لمشاهدة العرض المسرحي الذي ينتجه قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة مجانًا للعاملين بالهيئة ومواطني الإسماعيلية، لمدة 10 أيام في الفترة من 19/ 10 وحتى 28/ 10، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا يوميًا.

الفريق أسامة ربيع يشهد العرض المسرحي "عاشق ومداح" بنادي الشاطئ بالإسماعيلية

يقوم ببطولة العرض المسرحي «عاشق ومداح» الفنان القدير أحمد ماهر، والمنشد الكبير الدكتور أحمد الكحلاوي، والفنانة لبنى الشيخ والفنان رضا إدريس، وعدد من شباب الفنانين، ويوثق العرض حضارة وإسهامات الإنسان المصري منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا، بما يسهم في بث روح البهجة والسعادة في نفوس العاملين بالهيئة وأسرهم وأهالي الإسماعيلية بالكامل.

الفريق أسامة ربيع يشهد العرض المسرحي "عاشق ومداح" بنادي الشاطئ بالإسماعيلية

من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، عن سعادته برعاية الهيئة لهذه الفعالية الثقافية المتميزة ضمن جهود الهيئة لدعم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية والفنية الهادفة، والتي تصبو في المقام الأول إلى التكامل مع جهود مؤسسات الدولة والعمل على الارتقاء بالوعي المجتمعي والحس الوطني.

الفريق أسامة ربيع يشهد العرض المسرحي "عاشق ومداح" بنادي الشاطئ بالإسماعيلية

من جانبه، قدم نجوم العمل الشكر للفريق أسامة ربيع على رعايته لهذه الفعالية الفنية وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، معربين عن سعادتهم لوجودهم في هيئة قناة السويس شريان الحياة للعالم أجمع.

الفريق أسامة ربيع يشهد العرض المسرحي "عاشق ومداح" بنادي الشاطئ بالإسماعيلية