مايا مرسي: الفساد أكبر معوقات تحقيق اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠

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أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الفساد يعد أحد أكبر المعوقات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والمرأة هي الأكثر تأثرا بنتائج الفساد في أي مجتمع خاصة في مجال تقديم الخدمات لاعتبارات من بينها أنها التي يقع على كاهلها بصورة أكبر مسؤولية رعاية الأسرة وطلب الخدمات من صحة وتعليم وغيرها ،فكلما زاد الفساد، زاد الفقر وقلت الفرص والخدمات وزادت نسب البطالة وزادت أيضاً أشكال العنف المختلفة، موضحة أن ضرر الفساد يزداد خلال انتشار الأزمات كما في الوقت الحالى الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا، حيث يخلق التعامل مع هذا الفيروس فرصاً جديدة لإستغلال ضعف الرقابة وعدم كفاية الشفافية، وتكون المرأة أيضا الأكثر تضرراً حيث يزيد ذلك من فرص تعرضها للاستغلال بأنواعه المختلفة .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد صباح اليوم بعنوان «دور المرأة في مكافحة الفساد والمحافظة على الأمن القومي» بحضور الدكتورة مايا مرسي واللواء أيمن زكريا نائب رئيس الأكاديمية والدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء الدكتور بهاء الحريشي خبير استراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية .

وأشارت مرسى إلى الدليل التدريبي الذي أعده المجلس القومي للمرأة من خلال لجنة التدريب بالمجلس برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس وذلك «لدعم دور المرأة المصرية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته» والذى يستعرض بشكل عام موضوع الوقاية من الفساد ومكافحته وتأهيل المرأة المصرية لتلعب دوراً مميزاً في تنفيذ استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية ويوضح المقصود بالفساد وأنواعه وآثاره على التنمية وربط الفساد بمنظور النوع الاجتماعي وابعاد النوع الاجتماعي والفساد وارتباط ظاهرة الفساد بتفشى العنف ضد المرأة ،وذلك في إطار دور المجلس وما يبذله من جهود كبيرة في شتى المجالات لدعم ومساندة الدولة المصرية وتعظيم قيمة العمل والمساهمة في تطوير الأداء والارتقاء بالمؤسسات الوطنية .