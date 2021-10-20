«قومي المرأة» ينظم ندوة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

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نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد صباح اليوم ندوة بعنوان «دور المرأة في مكافحة الفساد والمحافظة على الأمن القومي» بحضور الدكتورة مايا مرسي واللواء أيمن زكريا نائب رئيس الأكاديمية والدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء الدكتور بهاء الحريشي خبير استراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية.

افتتحت الدكتورة مايا مرسي الندوة بكلمة اكدت خلالها أن الفساد يعد أحد أكبر المعوقات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وترتبط مكافحته ارتباطاً طردياً مع التنمية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي ونهضة المجتمع بشكل عام، مشيرة إلى الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة الذي دعا إلى تكثيف العمل على التقليل في معدل الفساد كجزء أساسي من الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات سليمة وشاملة حيث تضمنت رؤية مصر للتنمية المستدامة «مكافحة الفساد في أجهزة الدولة» حتى تصبح مصر من افضل ٣٠ دولة في مكافحة الفساد بحلول عام ٢٠٣٠ وذلك فضلاً عن أن مصر تعد من أوائل الدول التي صادقت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزتها ومؤسساتها وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالإرادة السياسية الحاسمة في دعمها للمرأة المصرية والتى تسعى إلى تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن فكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام تؤكد ذلك حين قال: «في كل مرة يتم تعيين مسؤولة في الحكومة والمحافظة وفى أي مهمة تكون المرأة هي الأكثر مسؤولية والأكثر كفاءة وانتظاما واقل فساداً إن مكنتش فاسدة على الاطلاق.. مفيش فساد خالص»، فتوجد علاقة وطيدة بين تمكين المرأة ومكافحة الفساد.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه التحية والتقدير لكل سيدة وفتاة مصرية أصيلة أثبتت عبر التاريخ التزامها ونزاهتها وريادتها في مجال اكتساب الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة ولطالما كانت شريك أساسي وفعال في مكافحة الفساد وكانت ولا تزال الداعم الأول لاستقرار الدولة المصرية وتقدمها متمنية أن تكلل جميع جهود دولتنا العظيمة في مكافحة الفساد بالنجاح والتوفيق وتحقيق مزيد من التقدم والنمو والازدهار.