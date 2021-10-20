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«جسور» ينظم يوم ارتجال موسيقي بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك

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«جسور» ينظم يوم ارتجال موسيقي بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك «جسور» ينظم يوم ارتجال موسيقي بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك

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ينظم مركز جسور الثقافى بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في يوم للارتجال الموسيقي «open jam» بالاشتراك مع محمد توفيق، مساء غدًا الخميس في حيث يشمل جلستين متتاليتين بمقر مركز جسور الثقافى بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتميز جلسة الارتجال الموسيقى بالمزج بين العزف والإيقاع والغناء لاستغلال الطاقات الابداعية والتعلم من خبرات الآخرين.

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافى هي بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنويا.ً

جاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى في السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا انه أجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الاخر حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والأداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

تتمثل أنشطة المركز في أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.

المصرى اليوم

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