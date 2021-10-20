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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن العد التنازلي لعودة أسعار الخضروات إلى طبيعتها بدأ فعليا، لافتا انه يتوقع ان يشهد شهر ديسمبر وصول كيلو الطماطم إلى 4 جنيه والبطاطس 5 جنيه.

وأضاف عبدالرحمن أن أسعار الخضروات بدأت تعود لطبيعتها، وانخفض سعر قفص الطماطم وزن الـ 22 كيلو في سوق الجملة إلى 80 جنيه يباع كيلو الطماطم ب 7 جنيهات عند باعة التجزئة، واستقرت أسعار معظم الخضروات وسجلت أسعار كيلو الخيار 2.5 جنيه في سوق الجملة وكيلو الباذنجان ب4 جنيه، وكيلو الكوسة ب6 جنيه وكيلو البطاطس ب9 جنيه وكيلو الجزر ب10 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي بـ 8 جنيه وكيلو الكوسة ب6 جنيه والفلفل الالوان ب 13 جنيه، لكيلو الفاصوليا ب10جنيه.

وأشار ابوصدام ان محصول العروة الخريفية من البطاطس والتي تزرع في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر سوف تعطي انتاجها في أواخر نوفمبر القادم واول ديسمبر وحتى منتصف شهر فبراير من عام 2022، يطرح في الأسواق مما سوف يساهم في خفض أسعار البطاطس.

مشيرا إلى أن إنتاج العروات الحالية من الطماطم التي تزرع في يوليو أغسطس وسبتمبر من الطماطم بدأ يطرح في الأسواق مما أدى إلى بداية انخفاض اسعارها.