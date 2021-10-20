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«الدعم النفسي للمراهقين» عنوان تدريب لجامعة القناة بمدرسة 25 يناير بالإسماعيلية

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«الدعم النفسي للمراهقين» عنوان تدريب لجامعة القناة بمدرسة 25 يناير بالإسماعيلية «الدعم النفسي للمراهقين» عنوان تدريب لجامعة القناة بمدرسة 25 يناير بالإسماعيلية

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توجهت جامعة قناة السويس ببرنامجها التدريبي حول الدعم النفسي للمراهقين لطلاب مدرسة ٢٥يناير الإعدادية بنين.

يأتي البرنامج في إطار حرص وتوجيهات الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة بالتوجه للمجتمع، وتدريب أفراده وفق احتياجات المجتمع والبيئة المحيطة، وتماشيا مع أهم قضاياه ومشكلاته؛ مؤكدا أن البرامج التدريبية التي تتوجه بها الجامعة للمجتمع خارج الجامعة أو داخلها من خلال مراكزها البحثية والتدريبية المنتشرة، وفي إطار مسئوليتها المجتمعية.

حاضرت خلال البرنامج الدكتورة إيمان جريش المدرس بكلية التربية؛ حيث ناقشت الطلاب حول أهمية التخطيط ووضع الأهداف طويلة وقصيرة الأجل، وترتيبها وتوزيع الأهداف على مجالات الحياة المختلفة واولوياتها، كما تناولت موضوعات الساعة البيولوجية للفرد، والخروج من منطقة الراحة.

وفي ختام الجلسة قامت بتكليف الطلاب برسم خريطة ذهنية لأهدافهم وتحديدها ووصف صورة للهدف العام.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

المصرى اليوم

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