المائدة المستديرة لسياسة الندوة المسرّعة لسامينا (مجلس الاتصالات بجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا) خلال منتدى هواوي لشبكات النطاق فائق العرض ٢٠٢١ في دبي

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أعلن مجلس الاتصالات لسامينا (جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) عن تنظيم المائدة المستديرة على مستوى سياسة مسرّع سامينا كجزء من منتدى هواوي لشبكات النطاق فائق العرض لعام ٢٠٢١ المقرر انعقاده في دبي من 19 -٢٠ أكتوبر في سكاي فيو، العنوان، داون تاون دبي. سيتناول المنتدى تطوير النطاق العريض للألياف الريفية ومشاكل الانتقال من الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنتIPv6 إلى الإصدار السادس المحسن IPv6+. سيقام المنتدى خلال معرض جيتكس 2021 بحيث يتضمن رواد صناعة القرار في مجال الاتصالات الرقمية من جميع أنحاء جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. تتمثل الأهداف الأساسية لمسرّع سامينا المقام بالتعاون مع منتدى الشبكات فائقة العرض وتستضيفه شركة هواوي في معالجة المشاكل المتعلقة بالسياسة والتنظيم وتمكين الأعمال فيما يتعلق بنشر كابلات الألياف والرقمنة الصناعية.

قال بوكار بي. ايه.، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجلس سامينا، "سيعمل مسرع سامينا الذي سيقام في أكتوبر بالتعاون مع منتدى الشبكات فائقة العرض على تلبية الحاجة إلى انتشار النطاق العريض واستخدامه على مستوى العالم وخلق فرص جديدة لنمو أعمال وشركات موفري خدمات الاتصالات من خلال الإسراع في نشر ألياف النطاق العريض في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم التحول الرقمي أثناء النهوض بشبكات الاتصالات في عصر شبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وتطويرها من خلال نشر الابتكارات المحسنة للإصدار السادس (IPv6) لبروتوكول الإنترنت (IPv6+). مع ازدياد الطلب على إنترنت الأشياء وزيادة كم المحتوى عالي الدقة مثل مقاطع الفيديو والكم الكبير من البيانات التي يتم إصدارها ونقلها، أصبح من الواضح حاجة الحكومات وهيئات المعايير إلى الانتقال من الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنتIPv6 إلى الإصدار السادس المحسن IPv6+."

وأضاف "سيغطي مسرّع سامينا الذي تستضيفه شركة هواوي خلال منتدى الشبكات فائقة العرض ٢٠٢١ السياسات الرئيسية ومجالات التخطيط، مثل رؤى السياسة لاتصال جيجابت الشامل، وخطوات السياسة المبتكرة نحو توفير اتصالات النطاق العريض فائقة السرعة، وتجارب نشر الألياف البصرية داخل المبنى وخارج المبنى (OSP / ISP) وأفضل الممارسات للقطاع الخاص. كما ستتم مناقشة دور الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت والابتكار المحسن له في التحول الاقتصادي الرقمي على مستوى الإقليم، ودور سلاسل القيمة في الصناعة ووتيرة اعتماد الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لتعزيز الرقمنة الصناعية، من بين مجالات الاهتمام الأخرى."

لقد أصبح للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة وغيرها من التقنيات الرقمية بالغ الأهمية في وقتنا الحالي كعناصر أساسية للتنمية المستدامة، كما أصبحت شبكات الجيل التالي والاتصالات السحابية هي عوامل التمكين الجديدة. نحن نرى الآن "الإدماج" و "الرفاه الاقتصادي" تحت "الضوء الرقمي" الجديد ونتعلم إعادة ترتيب أولوياتنا للدفع بالنمو الاجتماعي والاقتصادي وسد الفجوات الرئيسية - سواءً كانت هذه الفجوات على مستوى السياسة أو على المستوى التنظيمي أو على مستوى الاستثمار أو على مستوى التعاون أو على مستوى احتضان الأفكار الجديدة. إن بناء الاقتصاد الرقمي أصبح أهم حتمية عالمية جديدة، ويمكن دعمها بشكل كامل والدفع بها من خلال الألياف والشبكات القائمة على الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت. نسطّر نُهجًا جديدة في تأسيس البنية التحتية ستؤول بأوجه نفع جمة من تكيفها مع الخصائص المتغيرة للنطاق العريض والتي لم تعد ترفًا.

إن هذه الفعالية الاستراتيجية التي ستعقد كتعاون بين هواوي ومجلس سامينا، هي استمرار لمسرّعات سامينا التي عقدت العام الماضي، مع التركيز بشكل خاص هذا العام على ربط نشر الألياف بالنمو الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما في المناطق الريفية في المنطقة. ويتوقع المجلس دعم قضية النشر السريع للألياف باعتبارها ركيزة أساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يمكن أن تضيف بشكل كبير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني المستدام ودعمه من خلال إشراك المجتمعات الريفية. ولكن نظرًا لأن تكلفته عالية على المستثمرين، يجب توفير الحوافز المقنعة ويجب العمل على تخفيف وطأة المشاكل والتحديات الرئيسية بسرعة غير مسبوقة لتحقيق الانتشار الشامل.

كما أن تسريع الرقمنة الصناعية في عصر الجيل الصناعي الرابع (أي أتمتة وتبادل البيانات في تقنيات التصنيع) وإنترنت الأشياء، بهدف استيعاب تطبيقات الشبكة المعقدة والموزعة والسماح لموفري خدمات الاتصالات بالبحث عن تدفقات جديدة لنمو الأعمال من خلال إمكانات الشبكة السحابية الذكية، يتطلب وضع الأساس المنطقي لتسريع الانتقال من الإصدار الرابع لبروتوكول الإنترنت إلى الإصدار السادس، وأيضًا من الإصدار السادس إلى الإصدار السادس المحسن.

إن تولي مجلس سامينا لهذه القضية الاقتصادية له موضع تقدير من مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قال المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، متحدثًا ومبديًا لرأي الأعضاء: "تعتبر سامينا المنصة المثالية لقادة الاتصالات في المنطقة لتبادل خبراتهم من أجل زيادة قدرتهم التنافسية وتحقيق المزيد من النمو والنجاح. وأرى أن الفعاليات والتجمعات النشطة في سامينا تعُد كبار المسؤولين المعنيين لمواجهة مختلف التحديات في الصناعة".