"العرض المتقن" تطلق "Perfect Engage" في جيتكس دبي

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البرنامج يهدف لرفع مستوى كفاءة التواصل بقطاع الأعمال

أطلقت شركة العرض المتقن (2P) برنامج التواصل المؤسسي "Perfect Engage"، المخصص لقطاع الأعمال والشركات، والذي يتميز بسهولة الاستخدام والموثوقية وأعلى درجات الأمان.

ودشّن البرنامج ضمن فعاليات جناح (2P) في معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات والذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.

وفي ظل تنامي أهمية البيانات لدى الشركات والمؤسسات؛ يأتي "Perfect Engage" كبرنامج تواصل يجمع بين أمن المعلومات وسهولة الوصول بالإضافة إلى العديد من المزايا لرفع كفاءة التواصل بين فريق العمل، حيث يقوم بحفظ جميع بيانات الاتصال الداخلي بفرق العمل داخل المؤسسة، مع إتاحة الوصول لها من أي مكان في العالم، إلى جانب مراقبة الأداء واتصالات الفريق، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبناء تواصل فعال دون الحاجة للتنقل بين تطبيقات مختلفة.

ويبني "Perfect Engage" شبكات اتصال فعالة وسهلة الاستخدام لكل أعضاء المنظومة مع إمكانية إضافة مستخدمين من خارج المنظم، حيث يوفر لهم خدمات المحادثات المنفصلة والجماعية ومجموعات العمل الداخلية أو الداخلية والخارجية، وتبادلاً سهلاً لجميع أنواع الملفات، وخدمة المكالمات المرئية والصوتية، وإنشاء مهمة عمل بنقرة واحدة من المحادثة، مع تقديم ميزة التنبيه الفوري؛ لضمان عدم ضياع أي محادثة أو ملاحظة.

من جهته، قال إحسان دغمان الرئيس التنفيذي لشركة العرض المتقن (2P): "يسهم الاتصال الفعال في تعزيز أداء الشركات ورفع كفاءة فرق العمل، ومن هنا تأتي أهمية "Perfect Engage" الذي تم تطويره لخدمة قطاع الأعمال لتعزيز التواصل بين أعضاء المنظومة بكل سهولة وأمان".

وأضاف: "نفتخر بإطلاق برنامج "Perfect Engage" الذي جاء ثمرة لـ4 سنوات من البحث والتطوير، وهو أحدث المنتجات التقنية التي نقدمها في شركة العرض المتقن (2P) لعملائنا في السعودية والمنطقة وخارجها".

ويدعم "Perfect Engage" نظامي التشغيل IOS وAndroid مستخدما قائمة الاتصال الداخلية للمؤسسة (Active Directory) دون الحاجة إلى إضافة أرقام هواتف المستخدمين، ليبني بيئة عمل تعاونية باستخدام المحادثات عبر حدود الشركة.

ويتكامل البرنامج مع الإنترانت الخاص بالمنشأة، ويمتاز بأمان وخصوصية عالية مع تشفير من طرف إلى طرف، وإبقاء البيانات محفوظة داخل المؤسسات.

وتعد شركة العرض المتقن (2P) إحدى أكبر شركات توفير الحلول التقنية للقطاعات الحكومية والخاصة حول المنطقة، والتي تعمل على تمكين القطاعات الحكومية والشركات من تحقيق أهدافها في التحول الرقمي.

وقدمت الشركة خلال 16 عامًا منذ تأسيسها في الرياض عام 2004 العديد من الحلول الفاعلة في المجال التقني.