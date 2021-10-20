"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الحوثي على جازان بصاروخ باليستي

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أكد العثيمين تأييد المنظمة للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته -بأشد العبارات- لمحاولة الاعتداء الجديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بصاروخ باليستي؛ مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تُدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح؛ معتبرًا أن تلك الأفعال "جرائم حرب".

كما أكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها، لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.