«الصحة العالمية»: أوروبا تنفرد بارتفاع إصابات ووفيات كوفيد-19 في أسبوع

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا هي القارة الوحيدة في العالم التي شهدت إرتفاعا في معدل الإصابة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي .

وقالت المنظمة في تقييمها الأسبوعي، إن هذه الفترة شهدت ارتفاعا في الحالات الجديدة وصل إلى 7% عبر أوروبا، موضحة أن ذلك الأسبوع شهد إصابة 2.7 مليون حالة إصابة جديدة و46 ألف وفاة، وهي شبيهة للأرقام التي تم تسجيلها في الأسبوع السابق عليه، حسب تقارير إعلامية نشرتها وكالة أسوشيتيد برس وإيه بي سي نيوز اليوم، والتي أشارت إلى أن معظم الحالات وقعت في بريطانيا وروسيا وتركيا .

ولفتت المنظمة إلى أن أكبر انفخاض في حالات كوفيد-19 كان في إفريقيا وغرب الباسفيك، حيث قلت حالات الإصابة بنحو 18% و16% في المنطقتين على الترتيب، مضيفة أن عدد الوفيات في إفريقيا تراجع بنحو الربع، على الرغم من النقص الشديد في اللقاحات بالقارة.

وأكدت أن المناطق الأخرى والتي تشمل الأمريكتين والشرق الأوسط سجلت أرقاما مشابهة لما كانت عليه في الأسبوع الأسبق.

وقالت المنظمة إن حالات الإصابة بفيروس كورونا، قفزت للأسبوع الثالث على التوالي في أوروبا، موضحة أن أكثر من نصف دول المنطقة سجلت ارتفاعا في أعداد الإصابة والوفيات بكوفيد -19.

يذكر أن أكثر من 241.58 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و120137.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.