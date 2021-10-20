رئيس مياه القناة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان محطة صرف صحي المخاضة

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افتتح اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، محطة صرف صحي «المخاضة» بمنطقة أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، بتكلفة 50 مليون جنيه، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى في كافة المناطق المحرومة.

وخلال الافتتاح، استمع محافظ الإسماعيلية لشرح تفصيلي عن المشروع من رئيس فرع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 50 مليون جنية، لخدمة 17500 نسمة بمناطق المخاضة غرب، والسعدية غرب، والربايعة، وعذبة العرب، ويتكون المشروع من محطة الرفع التي تحتوي على البيارة وعنبر التشغيل، والمولد، والحماية من الطرق المائي، والأوناش، ومبنى المخزن، ومبني أداري، وغرفة تأمين المبني، و2 محول كهربائي، بجانب شبكات الانحدار المنشأة، و500 مطبق مواسير بلاستيك UPVC أقطار تبدأ من 225 مم حتي 500 مم.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الهدف من إنشاء محطة صرف صحي المخاضة بمنطقة أبوسلطان، هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة، مشيداً بجهود العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وعلي رأسهم اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن عملية إنشاء محطة صرف صحي المخاضة بمنطقة أبوسلطان بطاقة تصميمية 6000 متر مكعب يوم، بطول شبكات 15 كيلو متر، بأجمالي عدد سكان 17500 ألف نسمة، منها منطقة المخاضة، والسعدية، والربايعة، ومنطقة عذبة العرب، وبدخول 4 قري الخدمة بقرية أبوسلطان يكون تم تغطية أكثر من 70% من أجمالي المناطق بقرية أبوسلطان، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى في كافة المناطق المحرومة، في إقليم محافظات القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أن هناك عدد من المحطات سوف تدخل الخدمة قريبا، بعد الانتهاء من مراحلها الأخيرة، منها محطة صرف صحي صبري، ومحطة صرف صحي عرب أبوقاسم التابعة لقرية أم عزام بمركز ومدينة القصاصين، ومحطة صرف صحي قرية الواصفية، ومحطة صرف صحي ابوصوير، ومحطة معالجة قرية أسبع ابار غريبة، ومحطة صرف صحي الخفاجات التابعة لقرية سرابيوم، ومحطة صرف صحي قرية فنارة وتوابعها، ومحطة صرف صحي قرية النصر، ومحطة صرف صحي منشية مبارك ابوخليفة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

جاء ذلك في حضور أحمد بدران البعلي، وسامى سليم عضوا مجلس النواب، ومحمد عبدالسلام مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندسة ريهان رسلان مدير عام التشغيل والصيانة بالشركة، والمهندس عز الدين متولي مدير عام المتابعة بالشركة، والمهندس مجدى سعيد رئيس قطاع مياه الإسماعيلية، وأحمد على رئيس منطقة مياه فايد، وهشام رفعت رئيس مركز ومدينة فايد، وعدد من القيادة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.