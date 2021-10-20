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5 لوادر بـ10 ملايين جنيه.. دعم منظومة النظافة بمدن بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية (صور)

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5 لوادر بـ10 ملايين جنيه.. دعم منظومة النظافة بمدن بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية (صور) 5 لوادر بـ10 ملايين جنيه.. دعم منظومة النظافة بمدن بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية (صور)

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أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة تشمل 5 لودر زاحف حمولة 2 متر بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه لمدن بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وقال المحافظ، خلال تفقده لمعدات النظافة الجديدة بالحملة الميكانيكية للديوان العام، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام والأستاذ عادل صبرة مدير الشئون المالية ورؤساء مدن بنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية، إن الهدف من هذا الدعم المساهمة في الإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.

وأكد أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

محافظ القليوبية يتفقد معدات النظافة الجديدة
محافظ القليوبية يتفقد معدات النظافة الجديدة
محافظ القليوبية يتفقد معدات النظافة الجديدة

المصرى اليوم

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