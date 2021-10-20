«الزراعة»: وفد فني لرفع كفاءة أصول الوزارة في «الغربية» لتحقيق أقصى استفادة ممكنة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن ملف حصر ورفع كفاءة الأصول بالوزارة، بتفقد جميع الأصول التابعة للوزارة ومراكزها البحثية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءتها واستغلالها الاستغلال الأمثل وبما يحقق أكبر عائد اقتصادي يتناسب مع القيمة السوقية الحالية للأصول.

وقام مستشار الوزير للمتابعة والدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور حسام فتحي، مدير محطة بحوث الجميزة، ومحمد الخطيب، مدير مديرية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالغربية، بجولة تفقدية لمحطة البحوث الزراعية بالجميزة بمركز السنطة محافظة الغربية، وهي من أكبر المحطات البحثية وأهمها في تنفيذ البرامج البحثية والإرشادية وإنتاج التقاوي واستنباط الأصناف والهجن عالية الانتاجية والجودة للمحاصيل الاستراتيجية، وتبلغ مساحة المحطة ٥٢٥ فدان.

وتفقد الوفد مزرعة قطاع الإنتاج بالجميزة التي تبلغ مساحتها ٧٩٤ فدان، وتستغل في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية القمح والفول والأرز والقطن، وأكد للقائمين عليها بضرورة استغلالها الاستغلال الكامل والأمثل.

وتفقد الوفد أيضًا أرض ومنشآت مصنع الزبيب بقرية القرشية مركز السنطة التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة ٣٠ قيراط، كما تفقد الوفد خط إنتاج مصنع الصابون السائل ومزرعة تحصين البط وأيضًا تفقد الأرض التابعة للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بمركز قطور ومحطة الميكنة الزراعية، والتي تبلغ مساحتهم ١٠ فدان والأرض التابعة لذات الإدارة بمركز كفر الزيات بمساحة ٩ فدان.

من جانبه، أكد مستشار الوزير للمتابعة على ضرورة عرض تقرير مفصل عن تلك الأراضي يتضمن وضعها ومدى الاستفادة منها، موضحًا أن تلك الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بشأن الاهتمام بالأراضي والمنشآت البحثية التي تخدم الزراعة والمزارعين والباحثين وتوفر التقاوي عالية الإنتاجية والجودة.

وأضاف «صالح»، أن عملية تفقد الأصول على الطبيعة سيظل مستمرًا وأصبح أمرًا حتميًا فمن غير المعقول بقاء بعض الأصول بدون استغلال أو استغلالها بشكل غير اقتصادي، موضحًا أن عمليات رفع كفاءة الأصول مستمرة وبشكل سريع لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد مستشار وزير الزراعة للمتابعة أن عملية حصر الأصول ورفع كفاءتها المستمرة يستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وعائد اقتصادي عادل لصالح أصول الدولة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تكليفات وزير الزراعة لمتابعة كفاءة الأصول وضمان الإدارة الجيدة لها.