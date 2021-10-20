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«القومي لبحوث الإسكان» والحماية المدنية ينظمان منتدى السلامة من الحريق 25 أكتوبر

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«القومي لبحوث الإسكان» والحماية المدنية ينظمان منتدى السلامة من الحريق 25 أكتوبر «القومي لبحوث الإسكان» والحماية المدنية ينظمان منتدى السلامة من الحريق 25 أكتوبر

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يعتزم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية تنظم منتدي تخصصي بعنوان «منتدى السلامة من الحريق»HBRC Fire Safety Forum، نظرة على السياسات العامة لمقاومة الحريق، التطورات الحديثة والتحديات المستقبلية، وذلك يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021 بمقر المركز، في إطار تفعيل دور البحث العلمي في خدمة المجتمع ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجى وخاصة في مجال الحماية من الحريق.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على التطورات الحديثة في أنظمة ومواد مقاومة الحريق في قطاع التشييد والبناء من خلال تفاعل وتلاقي رواد الصناعة مع نخبة من العلماء والمهندسين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات والشركات والجهات التخصصية، وكذلك الضباط المتخصصين من إدارات الحماية المدنية المختلفة لمناقشة المستجدات الدولية المؤثرة والمتعلقة بهذه القطاعات وعلاقة العديد منها بقطاع تعزيز سلوك المنشأت لمقاومة الحريق وما يرتبط بالأمان للشاغلين والسلامة الانشائية للثروة العقارية من خلال أعمال حماية العناصر الانشائية والمعمارية ضد الحريق باستخدام المواد المقاومة للحريق.

ويساهم المنتدى في حلول تحسين مقاومة الحريق للمبانى المختلفة (السكنية- التجارية – الادارية ) للحوائط والقواطيع والأسقف والأعمدة والكمرات والأبواب وألواح التكسية الخارجية وخلافه.

المصرى اليوم

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